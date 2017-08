Popicărie în Copalnic-Mănăştur

Comuna Copalnic-Mănăştur este singura din judeţul Maramureş care are o popicărie. Construcţia a fost finalizată anul trecut, însă abia acum câteva săptămâni şi-a deschis porţile pentru săteni. Oamenii nu au întârziat să vină pentru a juca popice, un sport cu tradiţie în sat.

Primăria a desemnat o persoană care se ocupă de popicărie. Doritorii se pot programa în prealabil, pentru a juca popice gratuit, după cum ne-a informat Ioan Costin, viceprimarul comunei: „Popicăria s-a deschis şi se joacă acolo. Chiar am făcut un program. Avem un angajat care se ocupă de ea. Sătenii vin să joace gratuit, doar se programează în prealabil. Investiţia este făcută pe fonduri europene, aşa că n-avem voie să încasăm bani. Doritori sunt, mai ales duminica. Ce mă bucură este că o bună parte dintre ei sunt şi oameni vârstnici. Pop Ioan, spre exemplu, are 83 de ani, deţine legitimaţie de popicar, şi a venit să joace popice. El şi alţii ca el cunosc regulile jocului şi chiar joacă bine. Popicele sunt o tradiţie la noi în comună şi încă se păstrează. A fost şi domnul Boariu, care are ceva titluri mondiale câştigate, a fost campion naţional de nenumărate ori, cu echipa naţională de la noi. El a spus că nivelul pistelor noastre se ridică la cele de la campionatele mondiale. Aşa de bine sunt făcute de o firmă din Germania”.

Pistele se ridică la nivelul celor de la mondiale

Calitatea fabricaţiei pistelor de popice din Copalnic-Mănăştur este similară cu cea de la orice campionat mondial, aşa că jucătorii beneficiază de cele mai bune condiţii, gratuit: „Pista are grosimea de apro­xi­mativ un centimetru, însă dimensiunea ei iniţială a fost undeva la o jumătate de metru. Atât de tare s-a presat în procesul de fabricaţie, încât a ajuns la grosimea de un centimetru. Explicaţia pe care am primit-o şi eu când am întrebat de ce, a fost că dacă bila cade direct pe pistă, aceasta nu se deformează, aşa de compactă e! Deci, acelaşi fel de piste se folosesc la campionatele mondiale. Am deschis popicăria doar de două săptămâni, am făcut şi un program – marţea, joia şi duminica, după-masa. Avem nişte soluţii speciale, pe bază de silicon, cu care se curăţă suprafaţa de joc. De asemenea, bilele se curăţă cu o altă soluţie. Cel mai mare duşman al bilelor şi suprafeţelor de joc este praful. Să se înţeleagă însă că acesta nu este bowling, ci popice! Se poate juca pe două piste simultan, în grupuri de minim două persoane, dar pot fi şi patru sau şase. Totul este electronic. În partea stângă a afişajului se arată numărul de lovituri. Pe mijloc se indică exact câte popice au căzut la aruncarea respectivă, iar în dreapta arată câte popice au mai rămas în picioare. Ţin minte, în anii ‘80 noi am avut popicărie. În spatele primăriei era o încăpere, bineînţeles nu aşa făcută ca şi asta, ci cu pistă de beton cum era pe vremea aceea. Era constituită şi o asociaţie sportivă”, ne-a povestit Alexandru Mihăilă, administratorul bazei sportive. Sătenii cu care am stat de vorbă s-au arătat încântaţi de noua atracţie din centrul comunei şi spun că vor merge des să joace popice, mai ales la sfârşit de săptămână: „Încă nu am fost să joc popice, dar o voi face cât de curând. Mai ales în week-end, când sunt mai liber. Acest sport este o tradiţie la noi”, ne-a spus Ion M. „Am fost şi am jucat popice. Condiţiile sunt excepţionale şi e bine că avem aşa ceva în sat. Cred că suntem singura comună din judeţ care are o popicărie, aşa că ar trebui să fim mândri!”, a precizat un alt sătean.