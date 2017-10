Muzică, joc şi voie bună la Ulmeni

Oraşul Ulmeni a fost în sărbătoare la sfârşitul săptămânii trecute cu ocazia celei de-a VII-a ediţii a Zilelor Oraşului Ulmeni „Toamna Someşană”. Evenimentul s-a desfăşurat în intervalul 30 septembrie – 1 octombrie şi s-a bucurat de o participare numeroasă.

Programul sărbătorii a fost unul bogat în evenimente culturale, sportive, dar şi artistice, derulate pe scena din centrul oraşului. Primarul Ulmeniului, Lucian Morar ne-a spus: „Sărbătoarea este de bun augur pentru locuitorii celor 8 sate care compun unitatea administrativ-teritorială a oraşului Ulmeni. După un an de muncă, este bine-venit şi un astfel de eveniment care îmbină mai multe domenii. Am avut foarte multe activităţi culturale, lansări de carte cu autori locali sau din alte părţi. De asemenea, au avut loc o serie de competiţii sportive, Cupa Toamna Someşeană la care au participat toate satele componente. S-a desfăşurat şi meciul din liga a patra la fotbal. Pe partea artistică am avut muzică uşoară pentru cei tineri în ziua de sâmbătă, care s-a încheiat spre seară cu un concert al trupei Talisman, foarte bine primită de participanţii la eveniment. A fost şi un concurs de miss, care a căpătat tradiţie. Duminică a fost ziua celor care iubesc folclorul şi muzica populară, cu artişti îndrăgiţi în tot judeţul şi nu numai. Astfel, pe scenă a urcat Ansamblul Naţional Transilvania, Ioana Pricop, Petrică Mureşan şi alte multe ansambluri din zonă care au fost invitate. Numărul participanţilor la sărbătoarea oraşului a fost unul mare, ca în fiecare an, pentru că oamenii simt nevoia să se şi relaxeze, să socializeze, să mănânce un mic şi să asculte o muzică bună. Sărbătoarea oraşului a intrat în memoria colectivă a localnicilor, acesta începând să prindă tradiţie în comunitatea noastră”.

Localnicii, încântaţi de sărbătoare, comercianţii… mai puţin

Oamenii s-au arătat dornici de a participa la sărbătoarea oraşului lor, aşteptând-o tot anul: „Abia am aşteptat să vină sărbătoarea oraşului nostru. Asta deoarece ieşim în oraş, ne întâlnim cu prietenii, mâncăm şi noi un mic şi ascultăm muzică bună”, ne-a explicat tânăra Alexandra. „Este necesar şi câte un eveniment de acest gen, ca localnicii să aibă motiv să iasă în centrul oraşului la un mic, o bere, dar şi să asculte muzică. Măcar odată pe an să avem un motiv să facem acest lucru, dacă nu mai des. Eu am mâncat doi mici şi mi-am luat un suc. Acum mă duc la scenă”, a spus şi Maricica Man. Comercianţii, în schimb, nu au fost la fel de încântaţi de sărbătoare, prin prisma vânzărilor: „Eu sunt cu parc de distracţii. Treaba însă merge foarte slab. Am fost şi în alţi ani la Ulmeni, dar atunci a fost mai bine din punct de vedere al vânzărilor. Acum lumea nu prea are bani de aşa ceva, deşi preţurile noastre nu sunt mari, dar tot degeaba. Mulţi vin, se uită la spectacol şi le ajunge…”, ne-a spus doamna Mirela, prezentă la eveniment cu un parc de distracţii pentru copii. „Vânzare slabă domnule, faţă de alţi ani. Lumea nu mai prea cumpără din cauză că stă prost cu banii. Oamenii vin, se uită şi pleacă, fără să cumpere. Pentru noi nu a fost o sărbătoare prea rentabilă”, ne-a precizat un alt comerciant de jucării şi haine. Preţurile nu au fost mari, dar nici mici. Astfel, pentru o bere, doritorii au trebuit să scoată din buzunar 5 lei, iar pentru un mic – 3 lei. Sticla de suc la 0,5 litri s-a vândut cu 5 lei.