Ghiozdane noi pentru elevii romi

Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş şi Fundaţia Hope and Homes for Children au oferit 13 ghiozdane pen­tru elevii de etnie romă din comuna Sălsig. La şcoala gimnazială din cadrul comunităţii de romi din Sălsig, în ciclul primar, studiază 33 de elevi de etnie romă, iar 13 dintre aceştia nu aveau ghiozdane şcolare. Cristina Moldovan, inspector pe problemele romilor, Cosmina Fratu şi Sorina Moldovan, reprezentanţi ai Fundaţiei Hope and Homes for Children Baia Mare, s-au deplasat la instituţia de învăţământ din Sălsig şi au oferit 13 ghiozdane elevilor de etnie romă din clasele a II-a şi a III-a. (D.B.)