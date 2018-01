Festivalul Internaţional al Colindelor, Obiceiurilor şi Datinilor la ucraineni – Ediţia a XXV-a

Sâmbătă, potrivit calendarului iulian, credincioşii de rit vechi l-au prăznuit pe Sfântul Ioan Botezătorul. Tot sâmbătă, Uniunea Ucrainenilor din România a organizat la Sighetu Marmaţiei Ediţia cu numărul 25 a Festivalului Internaţional al Colindelor Obiceiurilor şi Datinilor la ucraineni.

Manifestările au început dimineaţă, la Biserica Ortodoxă Ucraineană din Sighetu Marmaţiei, unde preotul paroh dr. Nicolae Lauruc a oficiat Sfânta Liturghie la care au asistat oficialităţi locale şi judeţene, parlamentari, oaspeţi de seamă ai Sighetului.

Prin centrul vechi al municipiului dintre ape, şi-au etalat portul popular şi frumoasele costume grupuri artistice din Ucraina, Ungaria şi România (Bucureşti şi judeţele Tulcea, Timiş, Suceava, Satu Mare, Caraş-Severin, Cluj, Botoşani, Arad ) şi din localităţile maramureşene: Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Crasna Vişeului, Bistra, Valea Vişeului, Lunca la Tisa, Bocicoiu Mare, Crăciuneşti, Tisa, Coştiui, Rona de Sus, Remeţi, Câmpulung la Tisa, Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei. Grupuri care au susţinut apoi un spectacol maraton pe scena Sălii de concerte ”George Enescu”, o sală cu doar 300 de locuri! În alai au fost circa 900 de persoane!) Încă un semn că Sighetul are nevoie urgent de o sală de spectacole încăpătoare, nu de vorbe şi promisiuni pe care autorităţile locale le fac de vreo 7 ani!

Deschiderea festivă a Concertului de Colinde şi urări de Anul Nou a fost făcută de prof. Miroslav Petreţchi, preşedintele UUR Maramureş, gazda festivalului. Preotul consilier vicarial dr. Nicolae Lauruc a rostit o rugăciune împreună cu sutele de spectatori. S-au intonat Imnurile României, Ucrainei şi Europei. S-a păstrat un moment de reculegere în memoria înaintaşilor trecuţi la cele veşnice.

În cuvântul său, ec. Nicolae Miroslav Petreţchi deputat în Parlamentul României şi preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România afirma: ”Tradiţia este vectorul fundamental al existenţei unui popor. Reprezintă caracteristica sa. De aceea, păstrarea şi continuarea tradiţiilor sunt obligatorii pentru orice popor. De-a lungul timpului, poporul ucrainean a fost sub diferite imperii, dar el a reuşit să-şi păstreze cele 3 valori esenţiale: limba, cultura şi tradiţiile, fără de care nici un popor nu poate exista. Prin acest festival, încercăm să păstrăm, să îmbogăţim şi să promovăm ceea ce am preluat de la strămoşii noştri. De aceea vreau să le mulţumesc celor care au iniţiat, au organizat şi au reuşit să continue acest festival ridicat la rang internaţional. Le mulţumesc oaspeţilor ucraineni din Ucraina şi Ungaria. Totodată, mulţumesc Guvernului României, administraţiei publice locale, Ministerului Educaţiei, Vicariatului Ortodox Ucrainean din România şi Bisericii, Ambasadei Ucrainei la Bucureşti pentru sprijinul acordat ucrainenilor din România şi nu numai. Slavă României, Slavă Ucrainei, slavă celor două popoare!”

E. Sa Olexandr Bankov, Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, spunea în limba română: ”Vreau să le mulţumesc gazdelor pentru că au primit oaspeţi din alte judeţe ale României, dar şi din Ucraina şi Ungaria. Vreau să mulţumesc preşedintelui Petreţchi şi Uniunii Ucrainenilor din România, dar şi maramureşencei Yaroslava Kolotelo, iniţiatoare a acestui festival (alături de UUR) ajuns la Ediţia cu numărul 25. Aceasta înseamnă foarte mult. Anul trecut, am sărbătorit 25 de ani de bune relaţii între România şi Ucraina. Putem afirma aşadar că acest festival matur a devenit şi internaţional, ceea ce permite unirea ucrainenilor din 3 ţări pentru etalarea şi păstrarea tradiţiilor specifice nouă, pentru a îmbogăţi cultura României, ţară în care ucrainenii şi-au găsit domiciliul şi au fost primiţi foarte călduros. Vă mulţumesc tuturor şi vă doresc o zi şi o seară, plăcută în care veţi vedea tradiţiile şi convingerile ucrainenilor”.

Prefectul Maramureşului, Vasile Molovan: ”Sunt onorat să mă aflu aici, în faţa dvs., la acest festival pentru care vă felicit .Am copilărit la Sighetu Marmaţiei, unde am mulţi prieteni ucraineni”.

Nici primarul Horia Scubli nu s-a lăsat mai prejos: ”Sunt mândru că mă aflu în fruntea unui oraş bogat prin multiculturalitate, un oraş multietnic. În Sighet avem nu doar liceu maghiar, dar şi singurul liceu ucrainean din România, unde studiază şi tineri din Ucraina. Pot să mă laud că avem în parcul din faţa primăriei Sighet bustul poetului naţional al Ucrainei, Taras Şevcenko. Mulţumesc comunităţii ucrainene pentru modul în care îşi respectă tradiţiile!”

Secretarul de stat pentru Relaţii Interinstituţionale la Ministerul Afacerilor Externe, Alexandru-Victor Micula, i-a felicitat pe organizatori pentru festivalul care reprezintă un sfert din Centenarul României, pentru promovarea datinilor şi tradiţiilor ucrainene.”La nivelul autorităţilor naţionale vom sprijini în continuare acest festival, pentru că este o dovadă a beneficiilor muncii în comun, a bunelor intenţii şi dorinţelor de a păstra tradiţia şi pentru următoarele generaţii de ucraineni din România. Locul Sighetului Marmaţiei este unul aparte pentru istoria şi geografia patriei de ieri, de azi şi mai ales de mâine. Caracterul specific constă în aceea că aici găsim căldura şi deschiderea oamenilor care indiferent de religie, etnie şi limbă maternă vorbită aleg să împărtăşească aceste daruri de preţ cu restul locuitorilor din ţară. Acesta este unul din exemplele de unitate la care ne închinăm cu respect şi pe care îl dorim să-l regăsim la fiecare pas în România şi Europa de astăzi”.

De pe scena sălii de spectacole au mai vorbit: Derzsi Akos – senator UDMR , Yaroslava Hortyani – vicepreşedintele Congresului Mondial al Ucrainenilor, reprezentanta minorităţii ucrainene în Parlamentul Ungariei, Mihailo Ratushniy- preşedintele Consiliului Mondial de Coordonare al Ucrainenilor, Amet Aladin – subsecretar de stat la Departamentul Relaţiilor Interetnice, Raluca Sima consilierul ministrului Educaţiei Naţionale, Oleh Liutiy – prefectul Raionului Verchovyna, Regiunea Ivano-Frankivsk, Marian Hadenko – artist emerit al poporului din Ucraina, Ştefliuk Dmitro- Preşedintele ASOCIAŢIEI UCRAINENE ,,HUŢULSHCYNA .

Din rândul spectatorilor, Nicolae Mişulec, consilier judeţean ne spunea: ”Noi ne-am născut în acest spaţiu mioritic care este Maramureşul istoric. Şi noi ne tragem din Dacii Liberi, numai că noi, ucrainenii, vorbim ucraineana, românii româneşte, maghiarii ungureşte, slovacii vorbesc slovaca, cehii, ceha. În noi curge acelaşi sânge. De aceea trebuie să preţuim toate minorităţile naţionale, care dau plus valoare prin cultura şi tradiţiile lor”.

Yaroslava Kolotelo, vicepreşedinte al organizaţiei de femei a UUR Bucureşti, fost consilier în Ministerul Culturii: ”Festivalul nostru pornit în 1994 a început de la Biserică. De aceea el este diferit de Festivalul Marmaţia, care a început cu obiceiurile laice de iarnă. Mă bucur că acest festival a continuat şi a devenit deja o tradiţie. Dacă el nu s-ar face, oamenii ar suferi. Primele ediţii au fost finanţate de Ministerul Culturii la solicitarea Uniunii Ucrainenilor din Româna. Suntem mândri că trăim în această ţară şi putem scoate în evidenţă tradiţiile noastre ucrainene bogate şi frumoase!”