La Seini – Curăţenia stradală, executată cu beneficiarii ajutorului social

Administraţia locală din Seini îşi execută salubrizarea oraşului doar cu beneficiarii Legii 416, adică cei cu ajutoarele sociale pentru asigurarea venitului minim garantat. Astfel, cele câteva zeci de persoane, de etnie romă în marea lor majoritate, fac toată curăţenia pe străzile oraşului.

Şi oraşul este într-adevăr curat, faţă de alte localităţi din judeţ. Cetăţenii de etnie romă au şi toate uneltele puse la dispoziţie, doar să-şi facă treaba pentru care sunt plătiţi. Gabriela Tulbure, primarul Seiniului, ne-a explicat: „Avem peste 30 de persoane care au dosar de ajutor social. Sunt în special oameni de etnie romă. Eu sunt foarte mulţumită însă de ei, pentru că sunt foarte harnici. Îi folosim pe toţi la salubrizarea oraşului. Le-am făcut echipament special, nişte veste inscripţionate cu «Primăria oraşului Seini». Într-o duminică dimineaţă, am ieşit din casă la ora 8 şi când am văzut 6 dintre ei la curăţenie, măturând oraşul, am rămas plăcut impresionată. Datorită lor, străzile sunt curate în Seini. Avem o relaţie bună cu ei, am făcut şi foarte multe activităţi de conştientizare, pentru că ei trebuie să înţeleagă că dacă primesc nişte bani în baza acestei legi, atunci trebuie neapărat să şi presteze o anumită muncă în folosul comunităţii. Avem şi o persoană care se ocupă de ei, ce a reuşit să îi atragă, să-i facă să înţeleagă că este necesar să muncească şi uite că am reuşit să-i integrăm pe toţi în muncă. În oraşul Seini ei sunt singurii care fac curăţenie. Avem şi o măturătoare pe care o folosesc, dar aceasta nu poate fi folosită iarna, deci toată curăţenia oraşului stă în sarcina lor, şi după cum vedeţi este un oraş curat. Mai avem şi o maşinuţă cu benă în spate, are 5 locuri, şi cu care se deplasează în diverse locuri cu uneltele pentru curăţenie. Deci am început să extindem curăţenia şi în afara oraşului. Ca şi apreciere pentru devotamentul lor, le vom organiza şi în acest an Ziua romilor. Îi educăm, îi integrăm pentru că acesta este viitorul, nu putem spune că ei nu există, sau să-i marginalizăm, pentru că nu este corect”.

Investiţii în cartierul Cărămidăriei

Autoritatea locală din Seini încearcă să-i motiveze pe cei din comunitatea romă, în diferite moduri, pentru a-i responsabiliza: „Comunitatea de la noi este totuşi destul de mică şi nu avem probleme cu ea. Nu sunt decât vreo 32 de case într-un cartier al lor, unde trăiesc circa 268 de persoane, dar care nu ne creează nici un fel de probleme. Am avut ceva divergenţe doar cu două familii care nu au înţeles că nu au voie să-şi trimită copiii la cerşit, dar într-un final am reuşit să eliminăm şi cerşetoria din oraş. Au înţeles şi că nu pot primi ajutorul social dacă au amenzi neplătite, sau altfel de datorii. Am tăiat şi bursele sociale elevilor care nu au frecventat şcoala, deoarece nu mi se pare normal să-i ajutăm dacă ei abandonează şcoala. Pe cei care au avut anumite nevoi i-am ajutat, fie ca persoane fizice, fie printr-o asociaţie pe care o avem la nivelul oraşului «Pro Seini». Femeile de aici sunt dedicate, atente şi încearcă să facă un bine. Ne ajută foarte mult în această problemă şi biserica penticostală, iar mulţi dintre ei au început să meargă la biserică şi astfel au renunţat la a mai consuma cantităţi mari de alcool, aşa că sunt mult mai cerebrali şi cuminţi. Am reuşit să le introducem apa şi canalizarea în cartierul Cărămidăriei, urmând ca în primăvară să încercăm să punem şi un covor asfaltic, deoarece cu lucrările de apă-canal s-a distrus toată strada. Încercăm să le dăm atenţie pentru că atunci şi ei încep să fie mai responsabili”, a conchis edilul Seiniului.