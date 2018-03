Alexandru Bucur, încă patru ani sub contract cu CSM Ştiinţa

Zilele trecute conducerea vicecampioanei României a reuşit prelungirea raporturilor contractuale pe o perioadă de patru ani cu internaţionalul român Alexandru Petru Bucur, în prezent absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Baia Mare. Născut pe data de 24 aprilie 1994 la Bârlad, judeţul Vaslui, Alexandru Petru Bucur a fost legitimat pentru prima oară la vîrsta de 15 ani şi şase luni la CSŞ Bârlad, avîndu-l ca prim antrenor pe Ciprian Popa. Tot la CSŞ Bârlad a jucat în tinereţe şi tatăl său Sorinel. În intervalul 28 august 2012 – 2 iulie 2013 centrul (1,83 m şi 92 kg) a evoluat sub comanda lui Răzvan Popovici şi Mircea Taloş la CSŞ 2 Siromex Baia Mare, iar din iulie 2013 a devenit componentul celor de la CSM Ştiinţa Baia Mare. Pe plan intern, Alexandru Bucur a bifat o medalie de aur (2014), plus alte trei de argint (2013, 2015 şi 2016-2017) în SuperLiga de Rugby, trei locuri doi (2013, 2014 şi 2016) în Cupa României, respectiv alte două medalii de aur (2016 şi 2017) şi una de argint (2015) în cea mai nouă dintre competiţiile interne, Cupa Regelui. La nivel de competiţii internaţionale inter-cluburi, Bucur şi-a trecut în cont o partidă din Challenge Cup contra ruşilor de la Enisey STM Krasnoyarsk, meci în care a şi înscris un eseu. Tot pe plan internaţional, însă la nivel de echipe naţionale, acum mai bine de cinci ani, Alexandru Bucur a obţinut un loc cinci la Campionatul European rezervat echipelor Under 19 găzduit de Portugalia. În 2013, la Palma de Mallorca (Spania), la Campionatul European de rugby 7, tricolorii, cu Bucur în lot, reuşeau un loc 8, pentru ca mai apoi, la Campionatul European U 19 găzduit tot de Portugalia, România să reuşească din nou un loc cinci. Un loc şapte avea să obţină România şi la Campionatul European de rugby 7 de la Lisabona, în 2014. În palmaresul centrului moldav figurează şi participarea la turneul de recalificare pentru Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, turneu ţinut la Lisabona în vara lui 2015. (Informaţii furnizate de Alin Boţioc)