În Sarasău – gospodărire comunală cu cei obligaţi la muncă în folosul comunităţii

O parte dintre activităţile ce ţin de buna gospodărire şi administrare a comunei Sarasău sunt executate cu cetăţeni sancţionaţi contravenţional sau condamnaţi, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, să efectueze muncă în folosul comunităţii. Aceştia nu sunt plătiţi pentru munca prestată.

Primăria a avut şapte asemenea cazuri la început de an. Oamenii certaţi cu legea sunt puşi să presteze munci de gospodărire comunală. Ion Covaci, primarul din Sarasău, a explicat: „Sunt multe sentinţe în ultima perioadă cu muncă în folosul comunităţii. Îi punem la lucru, în iarnă i-am folosit la deszăpezit, acum la defrişat, facem curăţenia de primăvară. Suntem prieteni, dar când e să muncească, nu au de ales. Mai nou se dă 180 de ore cred, pe care trebuie să le execute muncind în folosul comunităţii. În comună avem vreo şapte cazuri. E mai bine aşa. Că măcar are de câştigat comuna. Probabil că sunt puţin mai tăios cu ei, dar asta e de făcut. Avem şi 11 dosare de ajutor social ale persoanelor cu drept de muncă, 15 care nu au voie să muncească şi 19 asistenţi personali. Nu este de încurajat acest lucru. Sunt 76 de comune în judeţ şi peste 3.600 pe ţară, să fie în medie 100 de dosare în fiecare, deşi sunt localităţi unde există sute şi chiar mii de persoane la venitul minim garantat, gândiţi-vă câţi bani se duc pe asta. Eu nu sunt de acord cu aşa ceva. Trebuie ajutaţi de stat cei care nu sunt apţi de lucru, dar nu cei capabili să muncească! Aşa am câştigat voturi, că nu asta îi încălzeşte pe oameni. Fiecare trebuie să-şi caute un loc de muncă şi să-şi câştige existenţa muncind”. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu se execută în timpul nopţii sau în zilele de duminică şi în zilele declarate, potrivit legii, sărbători legale, decât la solicitarea persoanei şi în măsura în care acest lucru este posibil. Aceasta se execută cu respectarea prevederilor legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă şi nu poate fi prestată în locuri vătămătoare, periculoase ori care prezintă un grad de risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor. După executarea obligaţiei muncii neremunerate în folosul comunităţii, instituţia din comunitate unde persoana supravegheată a executat munca are obligaţia de a emite şi de a comunica serviciului de probaţiune şi persoanei supravegheate un document care atestă că munca neremunerată în folosul comunităţii a fost executată.