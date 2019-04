Lăpuşencele în dialog cultural cu elevii din Baia Mare

Un dialog al generaţiilor, dar şi un “duel” între urban şi rural la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş. Elevii Şcolii Gimnaziale din Lăpuş şi-au adus cu ele lucrul de mână. Îmbrăcate în costume frumoase şi autentice, lăpuşencele au cusut şi au realizat zgărdane, demonstrându-le colegilor de la Şcoala Gimnazială I.L. Caragiale din Baia Mare ce lucruri frumoase pot ieşi din mâini dibace şi harnice. La rândul lor, elevii de la şcoala băimăreană au venit în faţa participanţilor cu o piesă de teatru modernă.

Atmosfera a fost una emoţionantă în cadrul evenimentului derulat joi, 11 aprilie la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare. “E o bucurie că muzeul este viu. Sperăm ca această experienţă să fie benefică, să fie un dialog între urban şi rural”, a declarat directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, Monica Mare.

“Şezătoarea de la mu­zeu” face parte dintr-un proiect mai amplu derulat de Şcoala din Lăpuş. “Pro­iectul nostru se numeşte «Lăpuşencele, de dragoste şi frumos». Prima activitate în cadrul proiectului am desfăşurat-o în data de 8 martie atunci când le-am avut invitate pe mămici şi pe horitoarele din Lăpuş. Este un grup de femei care cântă, merg la spectacole. Le-am cooptat în grupul nostru şi vin alături de noi în fiecare marţi în intervalul orar 14-15. Şi facem activităţi împreună: coasem, facem zgărdane. Am participat recent şi la o activitate la Bobota, la o activitate caritabilă pentru nişte copii mai speciali. Am participat şi la o conferinţă cu scriitorul Constantin Ciomâzgă. La Muzeul Satului împreună cu partenerii noştri, noi, fetele, am venit să le arătăm colegilor noştri de la oraş cum lucrăm noi. Ne-am adus lucrul şi lucrăm”, a punctat prof. documentarist în cadrul Şcolii Gimnaziale din Lăpuş, Dochia Costea.

Pe lângă muncă a fost şi relaxare, astfel că cei prezenţi au putut să vizioneze o piesă de teatru modernă pusă în scenă de Trupa de teatru „Parol” a Şcolii Gimnaziale I.L. Caragiale, coordonată de prof. Radu Bogoviţ. Elevii au jucat cu mult talent şi umor piesa „Scufiţa Albă”.

“Teatrul e prezent în şcoala noastră de foarte mulţi ani. Piesa e o creaţie modernă a şcolii. Eu cred că e bine-venit acest dialog între urban şi rural. Pentru copiii de la oraş e foarte greu să identifice tradiţiile de la ţară. Sper într-o colaborare de durată. Intenţionăm chiar să îi vizităm pe cei din Lăpuş să vedem ce se întâmplă acolo”, a afirmat Ioniţa Mateşan, prof. documentarist la Şcoala I.L. Caragiale Baia Mare.

Fiind în Postul Mare, invitatele din Ţara Lăpuşului au făcut şi un dar de suflet…un „minirecital” de pricesne. La finalul activităţii, copiii au „socializat” în timp ce degustau din bunătăţile pregătite de şcolile partenere. Proiectul educaţional a fost derulat de Şcoala Gimnazială Lăpuş în parteneriat cu Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, Asociaţia „Ho­ritoarele din Lăpuş”, Asociaţia „Inimioare fericite” din Cluj-Napoca şi Şcoala Gimnazială I.L.Caragiale din Baia Mare.