Locuri de muncă în învăţământ

12 unităţi de învăţământ din judeţ caută, în această perioadă, administratori financiari, administratori patrimoniu, secretari ori îngrijitori.

Liceul Tehnologic „Octavian Goga” din Rozavlea are nevoie de îngrijitori curăţenie. Proba practică şi interviul sunt planificate pentru data de 25 iulie. La Şcoala Gimnazială „I. L. Caragiale” din Baia Mare e nevoie de un administrator financiar. Proba scrisă va avea loc în 29 iulie, iar interviul în 30 iulie. De un secretar e nevoie la Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu”. Data-limită pentru depunerea dosarelor este 15 iulie. La Şcoala Gimnazială Budeşti se caută administrator financiar. Proba scrisă e programată în 24 iulie. Proba practică şi interviul, în 25 iulie. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 30 Baia Mare are nevoie de două îngrijitoare. Proba scrisă – 22 iulie, proba practică – 23 iulie, interviul – 24 iulie. Liceul Teoretic „Nemeth Laszlo” Baia Mare caută bucătar cantină şi îngrijitor (două posturi). Probele scrisă şi practică, la fel ca interviul vor avea loc în 18 iulie. De un administrator patrimoniu e nevoie şi la Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare. Pentru acest post, proba scrisă e programată în 16 iulie, proba practică în 18 iulie, iar interviul în 22 iulie. Liceul Tehnologic Nr. 2 Vişeu de Sus caută analist programator. Proba scrisă şi interviul, în 19 iulie. La Şcoala Gimnazială „Kos Karoly” Arduzel se caută: secretar, administrator financiar, bucătar, îngrijitor (cinci posturi). Proba scrisă va avea loc în 15 iulie, iar proba practică şi interviul în 17 iulie. Şcoala Profesională Vişeu de Sus are nevoie de îngrijitor clădire (două posturi). Proba practică şi interviul în 15 iulie. Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini caută: administrator patrimoniu, administrator şi muncitor calificat – îngrijitoare. Dosarele se depun până în 10 iulie. Probele scrisă şi practică – în 15 iulie, interviul – în 16 iulie. Un post de administrator patrimoniu e disponibil şi la Liceul Teoretic „Leowey Klara” Sighetu Marmaţiei. Dosarele se depun până în 18 iulie, proba scrisă şi interviul – în 25 iulie.