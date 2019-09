Preţuri ridicate la „Castane”

Sărbătoarea municipiului Baia Mare a început ieri, 27 septembrie, propunând două locaţii principale în care doritorii pot face cumpărături, pot mânca ori se pot bucura de variate concerte. Pe bulevardul Unirii, încă de dinainte de prânz, zona a fost luată cu asalt de băimăreni de toate vârstele care au dorit să „testeze” oferta tarabelor amplasate la „Castanele” din acest an.

Încă din prima zi a sărbătorii, cele mai căutate au fost, evident, castanele, însă preţul ridicat i-a cam îndepărtat, la prima vedere, pe băimăreni de tarabele ce comercializau aceste fructe. Prăjite, acestea pot fi cumpărate la 4 lei, 5 lei, dar şi la 6 lei (!) – suta de grame. Castanele crude se pot achiziţiona, însă, la un preţ rezonabil – 25 de lei per kilogram. În general, mâncarea e scumpă. Spre exemplu, pentru 100 de grame de cartofi prăjiţi, băimărenii trebuie să scoată din buzunar 5 lei, iar pentru un mic – 4 lei. Tocăniţa de berbecuţ e ofertată la 10 lei suta de grame, iar pastrama de oaie – 10 lei, aceeaşi cantitate. 100 de grame de guiaş de berbecuţ este 8 lei. Cine doreşte să achiziţioneze ceva dulce poate alege dintre produse precum: cozonac secuiesc (15 lei, la toate tarabele), ciocolată de casă – 9 lei/100 de grame sau 5 lei/bucată, miere – între 10 şi 25 de lei/borcan, halviţă – 5 lei/bucată, gogoşi – 12 lei/porţie. Langoşul e 8 sau 10 lei, în vreme ce porumbul fiert se vinde la 5 lei bucata. Fructele disponibile la tarabe: mere (3 lei), prune – 5 lei. Că tot e sezonul, must se găseşte din plin (în special, must roşu dulce de Cicârlău), iar preţurile diferă de la tarabă la tarabă: 3 lei/100 de mililitri, 5 lei/400 de mililitri sau 3 lei – paharul mic, 5 lei – paharul mare, 10 lei/litru. La bâlciul de pe Unirii, băimărenii mai pot să cumpere: produse din lavandă (între 10 şi 100 de lei), prosoape (între 9 şi 35 de lei), ii tradiţionale (între 50 şi 250 de lei), costume populare pentru copii mici (100 de lei), eşarfe (10-20 de lei), curele din piele naturală (45 de lei), şosete groase pentru iarnă (5-10 lei), încălţăminte din piele (150-250 de lei), brelocuri, brăţări (între 10 şi 20 de lei), borsete din piele (150 de lei), pluşuri pentru copii (între 25 şi 80 de lei), căni personalizate (15 lei). Pentru copii, în zona Sălii Sporturilor „Lascăr Pană” e amplasat un veritabil parc de distracţii. Iată câteva preţuri şi de acolo: carusel – 10 lei de persoană, tobogan gonflabil – 10 lei/5 minute, un traseu în Casa groazei – 10 lei, roata cu premii – 7 lei/tragere. Nu în ultimul rând, băimărenii pot semna o petiţie pentru oprirea persecuţiei practicanţilor Falun Gong, brutal persecutaţi în China comunistă, o acţiune derulată, de altfel, în plan internaţional.