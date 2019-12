Reprezentanţi ai liceului din Baia Sprie, la o întâlnire în Polonia

În perioada 13-15 decembrie, reprezentanţi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie au participat la prima întâlnire din cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţiei “Game based learning for development of problem solving skills”, contract 2019-1-PL01-KA201-065002. Gazda întâlnirii a fost şcoala ZSP w Chojnie din Polonia.

În cadrul acestei întâlniri, partenerii din Turcia, Portugalia, Bulgaria, Polonia şi România au stabilit toate detaliile pentru perioada de implementare a proiectului prevăzută (octombrie 2019 – august 2021). “Motivaţia proiectului a pornit de la faptul că toată viaţa presupune rezolvarea de probleme. Schimbările din societate, mediu şi tehnologie duc la evoluţia rapidă a cunoştinţelor. Adaptarea, învăţarea, abordările noi, dezvoltarea rezilienţei sunt abilităţi esenţiale pentru a avea succes într-o lume imprevizibilă. Rezolvarea de probleme ca proces cognitiv are nevoie de modelare şi control al rutinei care poate fi dezvoltată prin diverse strategii didactice. Învăţarea bazată pe jocuri poate creşte abilităţile analitice ale elevilor de liceu. Aceste abilităţi ajută tinerii în a găsi soluţii atât pentru examenele din cadrul şcolii, dar şi pentru viaţa de zi cu zi. Prin urmare, scopul proiectului este creşterea competenţelor de rezolvare de probleme şi gândire critică în rândul elevilor şi al profesorilor din şcolile ţărilor partenere”, a punctat prof. Annamaria Hitter, directorul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie. Obiectivele acestui proiect vizează: dezvoltarea de strategii bazate pe analiza bunelor practici în folosirea jocurilor în predare, formarea profesorilor în folosirea jocurilor la clasă, pregătirea unui manual de implementare şi monitorizarea îmbunătăţirii abilităţilor de rezolvare de probleme în 35 de şcoli din cele 5 ţări partenere şi diseminarea rezultatelor proiectului prin evenimente locale simultane în ţările partenere. Echipa de management a proiectului din cadrul liceului din Baia Sprie este formată din: prof. Annamaria Hitter – director şi prof. Iolanda Sztrelenczuk.