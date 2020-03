Primăria se demolează…parţial în Valea Chioarului

Administraţia locală din Valea Chioarului îşi construieşte casă nouă. Astfel, o parte din primăria veche se demolează, lăsând locul unei parcări cu zonă verde, iar cealaltă parte se modernizează. La finalul lucrărilor, primăria va fi una modernă, la standardele actuale.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat încă de anul trecut, iar din această lună se lucrează la construcţia efectivă. Finanţarea este asigurată din fonduri guvernamentale: „Avem dat ordinul de începere a lucrărilor pentru noul sediu al primăriei. O parte din corpul vechi vine demolată. Lucrările efective de construcţie încep în această lună. Activitatea primăriei nu va fi însă afectată din cauza investiţiei. Doar o parte din corpul primăriei vine demolată, iar în momentul în care va fi construcţia terminată şi perfect folosibilă, se va muta tot ceea ce este aici în clădirea din faţă acolo, iar în faţă (n.r. la drum) va fi o parcare. Asta din cauză că suntem poate printre puţinele primării din judeţ care nu are locuri de parcare, iar contribuabilii care vin cu maşina sunt nevoiţi să parcheze pe marginea drumului. Noua primărie va avea 18 metri/14 metri. Investiţia este făcută din fonduri guvernamentale. Avem semnat contractul de finanţare încă din luna noiembrie – 2018. Anul trecut am făcut procedura de licitaţie, avem executantul, aşa că am dat ordinul de începere. Valoarea proiectului este de 1,4 milioane de lei aproximativ. Noi avem de suportat lucrările neeligibile, ceea ce înseamnă partea de amenajare a parcării, a spaţiului verde. În rest, am mai plătit studiul de fezabilitate, avizele şi mai urmează dirigenţia de şantier”, a spus Ioan Burde, primarul din Valea Chioarului.