Oamenii fără adăpost creează probleme…

Localnicii băimăreni din apropierea Pieţei Gării reclamă necazurile pe care le au din cauza oamenilor fără adăpost ce s-au oploşit aici. Nu numai noaptea este tulburată liniştea publică, ci şi în timpul zilei locatarii din blocuri trebuie să rabde injuriile, mizeria şi să vadă că boschetarii îşi fac necesităţile în văzul lumii! De parcă toate acestea n-ar fi de ajuns, în urmă cu două nopţi, unul dintre oamenii străzii a aprins uşa halei agroalimentare, la intrarea din spate a pieţei ţărăneşti.

Teamă şi supărare

„Nu mai ştim ce să facem din cauza oamenilor fără adăpost”, spun localnicii din zonă. Unora le este teamă să vorbească despre deranjul creat de aceste persoane, spun că se expun anumitor riscuri. Aşa s-a întâmplat cu un vecin care s-a ales cu geamuri sparte pentru că a îndrăznit să-i alunge pe ţigani din spaţiul verde de lângă bloc. „Nu vreau să mă vadă, că sunt periculoşi. Unui vecin i-au spart geamurile. Oamenii se plâng, dar le e teamă să vorbească deschis…”, ne spune un bărbat care locuieşte în zonă. Băimărenii au sesizat situaţia la ziar, nu mai pot răbda comportamentul persoanelor fără adăpost. „La Piaţa de Alimente, boschetarii au aprins uşa, poliţia a stat toată noaptea acolo. La noi, se bagă pe după gardul viu şi îşi fac necesităţile. Mai sunt şi fapte de promiscuitate… Avem aici două garaje şi un container, oamenii străzii îşi fac şi acolo necesităţile. Mamele merg cu copiii la grădiniţă, micuţii îi văd pe ţigani cum îşi fac necesităţile. Stau pe conducta de la gardul grădiniţei şi fac mizerie. În cartier avem o şcoală şi două grădiniţe. Sunt ţigani care vin cu căruciorul din Chelinţa, cerşesc bani şi apoi îşi cumpără alcool şi beau, devin agitaţi şi agresivi. Sunt probleme mai vechi. Ar putea merge la Azilul de Noapte, dar umblă mai mult beţi şi stabilimentul social nu-i primeşte”, a spus unul dintre localnici. O femeie a semnalat că „oamenii străzii vorbesc vulgar. Am o nepoţică şi sigur că nu îmi convine situaţia. Se culcă acolo, fac mizerie, îşi fac necesităţile… Eu stau aici în preajmă”.

Probleme în Piaţă

Şi cei din piaţă se plâng de greutăţile pe care le întâmpină zi de zi din cauza acestor oameni ai străzii. Unii provoacă certuri cu personalul din piaţă. În plus, coşurile de gunoi nu pot sta în faţa clădirii pieţei, pentru că oamenii fără adăpost le fură şi le vând. Problemele s-au accentuat în urmă cu două nopţi, atunci a fost distrusă o uşă din piaţă. „Marea problemă sunt boschetarii. Am vreo patru care nu doresc să meargă la adăpost şi stau aici, pe lângă piaţă. Noaptea trecută, unul dintre ei şi-a pus plapuma chiar lângă uşă, şi-a aprins ţigara şi a luat foc aşternutul. Flăcările s-au extins, au ars uşa şi peretele. A venit Poliţia şi SMURD-ul. Ce putem să le facem? Problema s-a agravat de vreo doi ani. Înjură personalul, fac mizerie, îşi fac necesităţile pe unde apucă, mai fură hrană şi de pe câte o masă din piaţă. Poliţia îi ia, îi duce, ei se întorc şi tot aşa. A venit şi Asistenţa Socială într-o vreme, dar nu înving cu ei, nu doresc să plece de aici. E foarte periculos, deoarece au ajuns să ne aprindă uşile. Anul trecut am schimbat uşile pieţei cu unele de termopan. Acum trebuie schimbată din nou uşa fixă şi cea mobilă”, a punctat Dorina Marchiş, şef serviciu pieţe.

Sincope legislative

Poliţiştii locali cunosc situaţia. Ei spun că au reclamaţii din partea cetăţenilor cu privire la oamenii străzii din mai multe zone ale oraşului. Legislaţia nu le dă însă posibilitatea de a interveni prea mult. Poliţiştii îi ridică pe boschetari de pe străzi, îi identifică şi chiar îi duc la Azilul de Noapte. După câteva ore, aceştia sunt din nou pe stradă. „Din păcate, legislaţia nu ne permite mare lucru. Noi îi ridicăm de pe raza municipiului Baia Mare, îi identificăm, îi ducem la Spitalul TBC, unde li se face un control medical. Pe baza unei scrisori medicale, îi putem duce la Azilul de Noapte, dacă sunt persoane majore, iar dacă sunt persoane minore, la centrele aflate în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială sau cele care aparţin de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, dar noi nu putem să-i ţinem cu forţa acolo. După ce beneficiază de o igienizare, fac un duş, li se dau alte haine, cazare şi masă, a doua zi pleacă din centrul respectiv şi nu se mai întorc”, a semnalat directorul Poliţiei Locale Baia Mare, Gheorghe Perian.

În judeţ ar fi nevoie de un centru de dezintoxicare, deoarece multe din aceste persoane sunt consumatoare de substanţe halucinogene. „Nu avem un centru în Maramureş de dezintoxicare, pentru că sunt unii care inhalează substanţe halucinogene. Să existe nişte prevederi legale să-i putem interna şi să beneficieze de un tratament. Atunci îi ducem la azil şi peste 2-3 ore ne trezim din nou cu ei în drum. Dacă sunt din alte localităţi, Azilul de Noapte îi poate găzdui maxim o săptămână. În acest răstimp, le facem formalităţile şi luăm legătura cu unitatea administrativ-teritorială de origine, pentru a-i trimite acasă. Patrulele noastre au ca misiune permanentă ridicarea persoanelor fără adăpost, a cerşetorilor, aurolacilor, dar legislaţia nu ne permite să-i reţinem. Dacă ei îşi manifestă dorinţa de a pleca, noi nu avem ce face”, a punctat Gheorghe Perian.

Reprezentanţii Poliţiei Locale au mai arătat că vor monitoriza mai intens zona din preajma Pieţei Gării şi chiar vor solicita societăţii Drusal să intervină pentru a curăţa spaţiul. În acelaşi timp, poliţiştii recomandă cetăţenilor să le sesizeze orice problemă la numerele de telefon: 0372.70.27.02 sau 0262.218.961, urmând ca în urma reclamaţiei să fie trimisă o patrulă de ordine publică pentru a acţiona. (l.m.)