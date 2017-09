Ambasadorul Ucrainei vizitează Maramureşul istoric

Pe 23 iunie 2017, E.Sa Oleksandr Bankov a fost numit în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în România.

Noul ambasador Oleksandr Bankov s-a născut în 1983 la Rubizhne, în regiunea Luhansk, Ucraina. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii Naţionale “Taras Şevcenko” din Kiev. Vorbeşte fluent româna, engleza şi franceza. Este diplomat de carieră, începându-şi activitatea în Ministerul Afacerilor Externe în 2006, ca ataşat, secretar III al Ambasadei Ucrainei în România, apoi secretar II, secretar I, consilier al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei. Între 2014 – 2017 a fost director adjunct, şef de Cabinet al Ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei.

La invitaţia Uniunii Ucrainenilor din România (UUR), Excelenţa Sa se află într-o scurtă vizită în Maramureşul istoric. Ieri dimineaţă, însoţit de preşedintele UUR Nicolae Miroslav Petreţchi, deputat în Parlamentul României şi de preşedintele UUR Maramureş, Miroslav Petreţchi, ambasadorul Oleksandr Bankov a vizitat Liceul Pedagogic cu predare în limba ucraineană “Taras Şevcenko”, din Sighetu Marmaţiei. Aici a fost întâmpinat de directorul Liceului, prof. Casian Piţura, care a prezentat unitatea de învăţământ şi stadiul pregătirilor pentru începutul noului an şcolar . “Este asigurată finaţarea pentru lucrările de reabilitare care vor începe la primăvară prin schimbarea instalaţiei elec­trice la etaj şi parter, amenajarea unei toalete pentru preşcolari, întrucât în viitor vrem să găzduim şi o clasă de preşcolari, reabilitarea faţadelor interioare şi exterioare. Din decembrie trecut avem încălzire pe gaz metan. Liceul este cuprins în încă două proiecte transfrontaliere cu Ucraina, în stadiul de implementare, suma totală fiind de 300 mii euro. Consiliul Local Sighet a aprobat deja cofinanţarea care ne revine. Avem cadre didactice calificate, pentru toate catedrele. Pe 20 octombrie, vă invităm la sărbătorirea celor 20 de ani de la înfiinţarea liceului nostru”.

Tot aici, oaspetele s-a întâlnit cu staff-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş. Inspectorul general Ana Moldovan: “Vă felicit pentru frumoasa limbă română pe care o vorbiţi, domnule ambasador. În judeţul Maramureş, 726 de elevi învaţă doar în limba ucraineană, iar 3.646 învaţă limba ucraineană ca limbă maternă. Ne mândrim cu liceul Taras Şevcenko pentru că are rezultate deosebite. Împreună avem proiecte transfrontaliere. Colaborăm foarte bine nu doar cu acest liceu dar şi cu Uniunea Ucrainenilor din România şi îi mulţumesc domnului deputat pentru atenţia pe care o acordă educaţiei şi învăţământului. Sunt aici împreună cu adjunctul meu, prof. Gheor­ghe Andraşciuc, care coordonează minorităţile etnice, Elvira Codrea, consilier în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru limba ucraineană şi inspectorul şcolar pentru limba ucraineană, Simona Malearciuc. Domnule ambasador, dorinţa noastră este să dezvoltăm în continuare relaţiile. La nivel de Minister avem un proiect de parteneriat cu Ucraina, cu regiunea Transcarpatia, pentru formarea de cadre didactice în oglindă: şi noi şi ei.”

E.Sa. Oleksandr Bankov: “Cu domnul deputat am stabilit ce putem vizita azi şi mâine în Maramureş, având în vedere timpul limitat. Mă bucur să mă întâlnesc cu dumneavoastră şi cu cei implicaţi în cooperarea româno-ucraineană, ce trebuie intensificată sau redirecţionată. Încă o dată, îmi pare bine să vă revăd în cadrul unui dialog cât se poate de deschis. Vă mulţumesc mult pentru cuvintele frumoase despre comunitatea ucraineană şi liceul ucrainean, dar şi pentru sprijinul pe care-l oferiţi şi pentru efortul comun. Din partea Ambasadei şi a mea personală vă asigur că puteţi conta în ceea ce priveşte dezvoltarea şi cadrului legal pentru cooperarea şi mai strânsă. Avem în vedere şi organizarea unor tabere de vară pentru românii din Ucraina şi pentru ucrainenii din România. Aceste schimburi culturale vor fi în primul rând pentru elevi şi studenţi. Se simte nevoia de a deschide România pentru ucrainenii români şi de a deschide Ucraina pentru românii ucraineni, să asigurăm colaborare şi contacte cât mai dese între instituţiile de învăţământ, cu cele din zonele Transcarpatia, Cernăuţi, Ivano-Frankivsk, Odessa chiar şi Basarabia sau ucrainenii din Tulcea. Cu toate că graniţa şi istoria e comună, avem comunităţi care simt nevoia de a fi aduse mai aproape. Un raport practic de colaborare, parteneriat şi prietenie care poate fi construit şi chiar este construit pe baza protecţiei minorităţilor în ambele ţări. Mă bucur că vedem acum pe plan bilateral deschiderea completă orientată spre rezultate concrete. Preşedintele Johannis se va afla în vizită în Ucraina, în prima decadă a lunii viitoare. Va vizita şi Cernăuţiul sper că împreună cu preşedintele nostru pentru a vedea nevoile comunităţilor din ambele ţări. Vă felicit că aveţi o ţară frumoasă, parteneră şi prietenă a Ucrainei”!

Oaspetele ucrainean s-a întâlnit şi cu viceprimarul Sighetului, dna Ildyko Bereş, iar după-amiază a vizitat comunităţile şi şcolile cu predare în limba ucraineană din Remeţi, Repedea, Poienile de sub Munte ş. a. Aseară, la Sighetu Marmaţiei, Excelenţa sa şi preşedintele UUR au avut o întâlnire cu reprezentanţii Filialei UUR Maramureş.