Ministerul Educaţiei vrea un sediu al ISJ la Sighet

Ministerul Educaţiei Naţionale intenţionează să înfiinţeze un punct de lucru al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Maramureş, dar şi al Casei corpului didactic în Sighetu Marmaţiei. Acesta ar urma să fie adăpostit de clădirea ”şcolii cu 16 clase”, rămasă în paragină de o bună perioadă de timp.

Astfel, după ce ani în şir ”şcoala cu 16 clase” de pe strada Lucian Blaga, construită în imediata apropiere a Sălii Polivalente, a fost lăsată de izbelişte, acum, atât administraţia locală sigheteană, cât şi Ministerul Educaţiei îşi manifestă interesul de a-i da o destinaţie practică. În cursul anului 2017, pentru această clădire autorităţile locale au gândit mai multe proiecte, iar în timpul unei vizite în Sighetu Marmaţiei şi ministrul Educaţiei, Liviu Marian Pop, a vorbit despre planurile pe care le are cu această clădire ce este în proprietatea Ministerului Educaţiei. Concret, anul trecut administraţia locală a menţionat două proiecte prin care ar dori să transforme şcoala cu 16 săli de clasă: în liceu sportiv sau liceu de muzică, arte şi tradiţii. Niciunul dintre proiecte nu s-a concretizat. Ministrul Educaţiei, Liviu Marian Pop, are şi el un plan cu această clădire – să o transforme în sediu al Inspectoratului Şcolar Judeţean: „La Sighetu Marmaţiei am mai văzut un obiectiv, este un corp de clădire pe care Ministerul Educaţiei Naţionale ar trebui să îl preia. Este vorba despre şcoala cu 16 clase, care, teoretic, este proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, dar, practic, nu sunt încă finalizate documentaţiile şi, odată finalizate, va trebui să vedem ce facem cu acest sediu al Ministerului Educaţiei şi dorinţa noastră a tuturor este să înfiinţăm un punct de lucru, un mic sediu al Inspectoratului Şcolar şi al Casei corpului didactic în Sighetu Marmaţiei, ca să nu vină colegii noştri de la Borşa sau de la Vişeu până în Baia Mare pentru orice problemă. Eu cred că identificăm suficientă energie şi resurse ca aici în Sighetu Marmaţiei să avem un mic punct de lucru. Pe bugetul anului 2018 voi încerca, alături de colegii mei de la juridic şi de la administrativ, să văd cum să facem legal acest lucru, deoarece este important pentru Maramureşul istoric să avem formare şi inspecţie aici”, a spus ministrul Educaţiei, Liviu Marian Pop.

În 1997, Consiliul Lo­cal Sighet a pus la bătaie un teren pe care să se construiască o şcoală nouă. Terenul de pe strada Lucian Blaga a fost predat Inspectoratului pentru a se ocupa de toate demersurile. Instituţia a scos la licitaţie atribuirea lucrărilor de execuţie. În urma organizării licitaţiei, s-a stabilit antreprenorul general al lucrării. Curând după asta, au început şi lucrările. Construcţia însă a înaintat anevoios, de vină fiind lipsa fondurilor, care nu veneau constant. Clădirea a fost abandonată o vreme, devenind adăpost improvizat pentru oamenii străzii. (r.p.)