O nouă şosea de centură va fi construită la Sighet

Municipiul Sighetu Marmaţiei este sufocat de circulaţie, mai ales la orele de vârf şi pe timpul verii. Acesta este motivul pentru care autorităţile locale intenţionează construirea unei noi şosele de centură, ce ar urma să lege viitorul punct va­mal cu actualul drum de centură spre Baia Mare, dar şi cu Satu Mare.

Când noua şosea de centură va fi construită, centrul istoric al Sighetului va putea „respira” mai bine şi va fi reabilitat. Beres Ildiko Ibolya, viceprimarul Sighetului, a precizat: „Nouă ne lipseşte foarte mult o centură care să scoată maşinile, care vin şi ne tranzitează, din centrul oraşului. Lucrăm în prezent la proiect. Aceasta va duce de la Vama Sighet în momentul în care se va finaliza proiectul noului pod de trafic peste Tisa. Deci în această zonă se preconizează un alt drum de centură a oraşului. Există PUZ-ul făcut, dar încă nu este trasat exact viitorul drum de centură. Însă este cert că noul drum va intra în actuala şosea de centură care are intrare pe drumul către Baia Mare şi ieşire spre Vişeu. Dar nu este rezolvată situaţia circulaţiei între drumul de Satu Mare şi cel de Baia Mare, deci nu putem spune că fosta stradă Karl Marx este una de centură, pentru că ea este locuită pe ambele părţi, iar localnicii şi la ora actuală au nemulţumiri că pe acolo se desfăşoară trafic greu. Conform viziunii mele, viitoarea şosea de centură ar fi de la drumul de Satu Mare şi să lege calea către Vişeu şi Baia Mare. Dacă vom devia traficul mare din Sighet, atunci vom putea amenaja şi centrul istoric al oraşului”.

Parcare nouă, amenajată în centrul municipiului

Până ce se va rezolva problema traficului intens, prin realizarea unei noi şosele de centură, administraţia locală a construit o parcare nouă, încăpătoare, aproape în centrul oraşului. Şoferii îşi pot lăsa maşinile aici, pentru a nu bloca oraşul, putând merge aproape oriunde pe jos din acest punct. De asemenea, au instituit mai multe sensuri unice, doar cu ieşire din centru, tot cu acest scop: „Prin aceste sensuri unice care s-au impus în oraş şi prin acele restricţii de intrare în centrul istoric al oraşului, am încercat să oprim puţin intrarea din mai multe părţi în centru. Vedeţi că, în prezent, Sighetul este foarte aglomerat, mai ales la orele de vârf. Dacă mai facem sensuri de intrare, atunci municipiul a fi mult prea aglomerat. Tocmai am finalizat o parcare pentru şoferii care vin în localitate. Încă nu cunoaşte multă lume locul în care a fost creată parcarea, adică la capătul străzii pietonale din spatele Finanţelor, astfel că se parchează în oraş. Făcându-se acest lucru, blocăm sensurile din centru, dar şi de la ieşire din oraş. Aşa apar problemele în orele de trafic maxim. Până se obişnuieşte lumea, parcarea va fi gratuită, deci toată lumea are posibilitatea să-şi lase maşina aproape în centru, dar fără a bloca traficul şi pe jos să meargă acolo unde doreşte. Deci încercăm să fluidizăm circulaţia. La ora actuală este o problemă şi finalizarea străzii Mihai Viteazu, ce este o arteră principală. Avem în lucru şi un studiu de trafic, din cauză că numărul de maşini ce ne tranzitează este cu mult peste capacitatea străzilor”, a mai completat viceprimarul din Sighetu Marmaţiei.