Protest la şcoala „Avram Iancu”, din cauza unui elev cu autism

Ieri, 13 februarie, mai mulţi părinţi ai căror copii sunt înscrişi în clasa I C a Şcolii gimnaziale „Avram Iancu” din Baia Mare au refuzat să-şi trimită odras­lele la cursuri protestând astfel faţă de un incident care a avut loc recent în incinta unităţii de învăţământ în centrul căruia s-a aflat un elev diagnosticat cu autism.

„Putem spune că a fost o formă de protest faţă de un incident care a avut loc în data de 1 februarie când un copil diagnosticat cu autism, elev în clasa I C, a fost destul de agitat şi a răsturnat o bancă”, a precizat prof. Florin Câmpan, director adjunct al şcolii. În urma acestei întâmplări, părinţii au luat decizia de a nu-şi mai lăsa copiii la cursuri, iar pasul următor ar fi chiar şi transferul elevilor în alte unităţi de învăţământ. Cu toate acestea, elevul diagnosticat cu autism are chiar o recomandare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş de a fi integrat în învăţământul de masă în prezenţa unui însoţitor, iar acesta este elev al şcolii „Avram Iancu” încă din clasa pregătitoare. „Pe parcursul clasei pregătitoare, nu au fost incidente legate de acest elev, dar probleme în rândul părinţilor au apărut din cauza faptului că acesta a venit însoţit de mama sa, ea nefiind de specialitate. Din data de 20 noiembrie, copilul are un însoţitor de specialitate, dar acum a apărut acest incident, iar conflictul a escaladat”, a adăugat prof. Florin Cîmpan. În urma incidentului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a deschis o anchetă, directorul adjunct punctând faptul că le-a fost recomandat să persiste cu integrarea elevului. „Nu putem decât să ne străduim să îl integrăm în continuare. Nu va fi uşor. Aşteptăm să se dezamorseze situaţia”, a concluzionat prof. Florin Câmpan.