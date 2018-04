În Boiu Mare, numărul de elevi s-a înjumătăţit în ultimii zece ani!

Comuna Boiu Mare stă prost la capitolul „număr de elevi”. Acesta este motivul pentru care şcoala din Prislop se închide de anul şcolar următor, iar un post de învăţătoare s-a redus. Din 2005, efectivul de elevi a scăzut cu mai bine de jumătate.

Situaţia nu dă semne că s-ar îmbunătăţi nici pe viitor. Trendul descrescător se menţine. Andreia Bârle, directorul Şcolii Gimnaziale „dr. Teodor Mihali” Boiu Mare, ne-a explicat: „Avem elevi puţini şi pe an ce trece din ce în ce mai puţini. Efectivele scad. De anul viitor închidem şcoala de la Prislop, care este structură a şcolii Boiu Mare şi vom aduce copilaşii la centru. De asemenea, s-a redus un post de învăţătoare de la şcoală, tot din cauza numărului mic de elevi. Nu avem fonduri pentru că toţi banii sunt în funcţie de costul pe elev şi supravieţuim aşa cum putem. Prin Inspectoratul Şcolar Judeţean se derulează nişte proiecte de reabilitare a grupurilor sanitare, deci condiţii avem. Şcoala noastră are toate autorizaţiile de funcţionare, încălzirea este pe gaz. Practic sunt asigurate toate dotările, singura problemă este lipsa copiilor. Lucrez în învăţământ de 21 de ani, iar din 2005 sunt în comună. La acea vreme erau în jur de 147 de elevi la şcoală, iar acum, cu tot cu grădiniţă şi şcoala Prislop, suntem 72! În 13 ani s-a înjumătăţit efectivul de elevi!”

Tinerii pleacă din comună, iar natalitatea scade alarmant!

Exodul tinerilor către oraş şi natalitatea scăzută sunt principalele cauze care duc, încet dar sigur, la închiderea şcolilor şi pe viitor: „Cauzele sunt multiple. În primul rând, tinerii pleacă şi nu rămân aici în comună, ci se orientează spre oraş, deşi se poate munci şi trăi şi la ţară. La fel trăim şi muncim şi noi la ţară. Pe lângă serviciile noastre de bază, eu şi soţul meu facem şi agricultură, un pic de zootehnie, deci se poate trăi foarte bine şi aici. Din păcate tinerii preferă să plece şi să se stabilească la oraş. O altă cauză e natalitatea foarte scăzută. Familiile nu fac copii, decât unul, maximum doi, dar mai rar. Deci nu există familii numeroase şi atunci populaţia îmbătrâneşte, natalitatea e scăzută, aşa că se îndeplinesc toate condiţiile ca numărul elevilor să scadă alarmant. În aceste condiţii, viitorul nu arată bine, nu e roz deloc pentru noi. Probabil că va rămâne grupa de grădiniţă, şcoală I-IV simultan şi bănuiesc că V-VIII se va desfiinţa, sau vor fi arondaţi la altă şcoală, ştiu eu, poate la Valea Chioarului, ce e mai aproape. Cheltuielile de întreţinere a unei şcoli sunt foarte mari, iar costul acesta pe elev nu ne ajută deloc, nu acoperă cheltuielile noastre. Şi pe anul 2018 deja suntem spre sfârşitul bugetului, deşi au trecut doar patru luni din an. Nu ştiu ce vom face, bănuiesc doar că ministerul va suplimenta fondurile, măcar pentru plata salariilor. Stăm foarte prost şi cu plata navetei cadrelor didactice, tot din lipsă de fonduri, aşa că depindem de primărie din toate punctele de vedere. Şcoala noastră din Boiu Mare este a treia din judeţ, de la coadă, la numărul de elevi şi neîncadrarea în costul pe elev. Deci nu stăm chiar cel mai prost la acest capitol, în urma noastră fiind Dămăcuşeni şi Poienile Izei, iar apoi urmăm noi…”, a mai spus directorul Andreia Bârle.

Tot mai puţine şcoli la nivel de judeţ

În anul şcolar următor, 2018-2019, vor fi mai puţine unităţi de învăţământ în judeţul Maramureş. Consilierul pentru reţeaua şcolară din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş (IŞJ), Simona Cătană, a declarat că de la 237 de structuri şcolare, câte sunt în acest an, în anul viitor se va ajunge la 227. Motivul: scăderea populaţiei şcolare. În Maramureş, avem cu circa 10.000 de elevi mai puţin decât în urmă cu cinci ani. Tot anul viitor, vor fi desfiinţate 10 structuri şcolare. Pe lista „neagră” se află: Şcoala Primară din Bontăieni, comuna Şişeşti; Şcoala nr. 4 Moisei; Şcoala primară Oarţa de Jos (elevii vor fi transportaţi la Oarţa de Sus); Grădiniţa cu Program Normal Peteritea; Şcoala Ivancicov din Poienile de sub Munte; Şcoala Prislop din comuna Boiu Mare; Grădiniţa Remecioara; Şcoala Sălişte-Băseşti; Grădiniţa cu Program Normal Vălenii Şomcutei, Şcoala Primară din Curtuiuşu Mic. Simona Cătană a mai arătat că, din 76 de unităţi administrativ-teritoriale, 43 au sub 300 de elevi.