Companiile canadiene recrutează maramureşeni

Dana Plăiaşu este membru cu drepturi depline al Consiliului de Reglementare în Domeniul Emigraţiei din Canada (ICCRC), organizaţie recunoscută de Guvernul Canadei. Având o vastă experienţă atât în domeniul emigrării, cât şi în cel de pregătire profesională, Dana foloseşte în munca ei o abordare evolutivă unde accentul se pune nu numai pe nevoile actuale ale clientului, dar şi pe cele de perspectivă.

Dana a emigrat în Canada prin intermediul programului “Federal Skilled Worker” pe partea anglofonă, în 2001. Este licenţiată în psihologie la Universitatea din Alberta, deţine un masterat în consiliere psihologică (Universitatea din Calgary) şi o licenţă în educaţie (Universitatea din Calgary). De-a lungul timpului, a lucrat cu organizaţii non-guvernamentale din Canada şi a acordat consultanţă în domeniul recalificării profesionale pentru persoanele cu statut de refugiaţi şi pentru muncitorii străini fără serviciu şi, uneori, fără statut legal în Canada ca urmare a abuzurilor suferite din partea angajatorilor. Din 2011, este director la CanRo Immigration, com­panie care are sediul central în Calgary, Alberta şi sucursală în Halifax, Nova Scoţia. Această companie oferă servicii de emigrare şi consiliere vocaţională (dezvoltare şi recalificare profesională).

• Principalele rute pentru românii care doresc să emigreze în Canada

Reporter: Care sunt modalităţile şi programele prin care românii pot emigra în Canada?

Dana PLĂIAŞU: Canada are unul dintre cel mai bine puse la punct sisteme de emigrare din lume. De-a lungul activităţii mele profesionale, am consiliat un număr mare de persoane care şi-au împlinit visul de a emigra în Canada. Există peste 60 de programe de emigrare şi, din acest motiv, calea fiecăruia de a emigra în Canada este specifică. De exemplu, sunt programe oferite de guvernul central (federal) ca şi programe oferite de guvernele locale (provinciale). Procesul acesta de partajare este făcut cu scopul de a permite guvernelor provinciale să participe activ în selectarea şi recrutarea forţei de muncă în funcţie de necesităţile lor economice. Guvernul federal şi guvernele provinciale îşi actualizează în permanenţă programele pentru a se asigura că ele sunt benefice atât pentru Canada, cât şi pentru nou-veniţi. În octombrie 2018, Guvernul Canadei a anunţat planul naţional de emigrare pentru perioada 2019-2021: în anul 2019, vor fi acceptaţi 330,800 de rezidenţi permanenţi; în anul 2020, vor fi acceptaţi 341,000 de rezidenţi permanenţi; în anul 2021, vor fi acceptaţi 350,000 de rezidenţi permanenţi. Ministrul Imi­graţiei, Refugiaţilor și Cetăţeniei a declarat că, potrivit acestui plan, Canada va primi mai mulţi muncitori talentaţi cu abilităţi şi expertiză de care are nevoie Canada, mai multe familii vor fi reunite şi Canada va primi mai mulţi refugiaţi. Express Entry şi Provincial Nominee Program vor continua să joace roluri importante în cadrul acestui plan şi ele vor reprezenta principalele rute pentru românii care doresc să emigreze în Canada ca rezidenţi permanenţi.

• Creştere semnificativă a numărului de solicitări de azil

R.: Cât durează procesul de emigrare?

D.P:: Perioadele de procesare a unei aplicaţii variază în funcţie de categoria şi programul prin care solicitarea de emigrare a fost trimisă. Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) informează că timpul de procesare variază în funcţie de următorii factori: data depunerii aplicaţiei; dacă aplicaţia este completă; numărul total de aplicaţii care trebuie procesate; cât de ușor pot ei să verifice informaţiile furnizate; cât timp îi ia solicitantului să furnizeze documente adiţionale în cazul în care sunt cerute de către IRCC. Ca să vă dau o idee, timpul de procesare afişat pentru programul Express Entry este de maximum şase luni pentru o aplicaţie completă, iar pentru Provincial Nominee Program – 19 luni.

R.: Care sunt cele mai frecvente dificultăţi cu care se confruntă românii pe durata acestui proces?

D.P.: Există criterii de eligibilitate care trebuie să fie îndeplinite fie că doreşti să capeţi rezidenţă temporară sau rezidenţă permanentă în Canada. Românii care doresc să muncească în Canada au nevoie de permis de muncă, iar cei care doresc să studieze în Canada au nevoie de permis de studii. Ambele categorii trebuie să îndeplinească anumite condiţii de eligibilitate şi fiecare solicitant în parte trebuie să treacă printr-un proces de obţinere a acestor permise. Printre dificultăţile întâmpinate de cei care vor să obţină un statut temporar sau permanent în Canada se numără: cunoaşterea limbii engleze; resurse financiare; inabilitatea de a furniza anumite documente cerute pe parcursul procesului; motive medicale; complicaţii legale în ţara de origine şi/sau în ţara de rezidenţă.

R.: Cât durează obţinerea cetăţeniei pentru un român care ajunge în Canada?

D.P.: Solicitanţii care au statut de rezidenţi permanenţi în Canada pot aplica pentru cetăţenia canadiană dacă pot să arate că: au trăit în Canada timp de trei ani din ultimii cinci ani (cel puţin 1.095 de zile); şi-au făcut taxele în Canada; trec testul de cetăţenie; dovedesc că au cunoştinţele de lim­ba engleză cerute. Timpul de procesare estimat de IRCC este de 12 luni de la data primirii aplicaţiei de cerere pentru cetăţenie.

R.: Eliminarea vizelor pentru ţara noastră a dus la o afluenţă a românilor în Canada? Care sunt datele statistice în acest sens?

D.P.: De la 1 decembrie 2017, cetăţenii români nu mai au nevoie de viză pentru a călători în Canada pentru perioade scurte (până la şase luni) în scop de afaceri, vizită sau turism. Aceştia au, însă, nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie (eTA) pentru a călători pe calea aerului sau pentru a tranzita un aeroport canadian. Conform datelor furnizate de Guvernul federal al Canadei, numărul de solicitări de azil primite de la cetăţeni români, în 2018, a fost de 1.366, o creştere semnificativă faţă de anii trecuţi. Dintre acestea, 30 au fost acceptate, 13 au fost respinse, 125 au fost abandonate, 283 au fost retrase, iar 1.048 nu au fost soluţionate încă.

• „Am ajuns să cunosc multe persoane din judeţul Maramureş”

R.: Pentru câţi români aţi oferit consultanţă pentru emigrare? Câţi dintre ei sunt din judeţul Maramureş?

D.P.: Am avut şansa să fiu primul român din Calgary care a deţinut o licenţă de practică în acest domeniu şi, de aceea, numărul de români cărora le-am oferit consultanţă pentru emigrare de-a lungul timpului este considerabil. De menţionat că printre clienţii mei s-au numărat atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Am întâlnit cazuri complicate care au necesitat atât cunoaşterea aprofundată a detaliilor procesului de emigrare, cât şi multă dedicaţie din partea clientului şi din partea mea. O parte semnificativă din procentul românilor pentru care am oferit consultanţă pentru emigrare este formaţă din români din judeţul Maramureş. Lucrul acesta se explică prin faptul că multe dintre companiile canadiene care au angajat forţă de muncă din România au recrutat români din acest judeţ. Aceste persoane au apelat la serviciile mele fie direct, fie indirect prin angajatorii lor din Canada. Am ajuns să cunosc multe persoane din judeţul Maramureş deoarece foşti clienţi, veniţi iniţial ca muncitori străini în Canada, au apelat mai târziu la serviciile mele de consultanţă pentru emigrare ca să-şi aducă familiile în Canada şi chiar să aplice pentru rezidenţă şi/sau cetăţenia canadiană.

R.: Care sunt domeniile în care se caută forţă de muncă în Canada?

D.P.: De regulă, românii care emigrează în Canada depun munci calificate. Fără a avea date statistice oficiale, se poate totuşi afirma că cei mai mulţi rezidenţi canadieni de origine română lucrează în: construcţii (Ontario, Quebec, Alberta, British Columbia), transporturi (Ontario, Quebec, Alberta, British Columbia), servicii (Ontario, Quebec, Alberta, British Columbia), construcţii de maşini (Ontario), petrol şi gaze (Alberta), sănătate (Ontario, Quebec, Alberta, British Columbia) şi turism (Ontario, Quebec, Alberta, British Columbia).

R.: Câţi români se află, la ora actuală, în Canada?

D.P.: Ultimul recensământ desfăşurat în Canada în 2016 arată că, dintr-o populaţie totală de aproximativ 35,2 milioane de oameni, peste 238.000 de locuitori sunt de origine română. Alte surse estimează că astăzi până la 400.000 de cetăţeni canadieni sunt, total sau parţial, de origine română.