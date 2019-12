Rolul asistentului, extrem de important în cabinetul medical

Asistentul medical din cabinetul oricărui medic, indiferent de specializare, este foarte important, atât pentru medic, cât și pentru pacienți. Astfel, asistentul este legătura dintre medic și bolnav. Dacă această legătură nu funcționează bine, atunci și actul medical are de suferit. Însă el este parte a echipei și nu trebuie să lipsească.

Dacă asistentul medical este unul profesionist, atunci toată lumea are de câștigat: „Este de un real folos atunci când ai un asistent bine pregătit profesional pentru că în cabinetele de medicină a familiei trebuie să existe o echipă, iar aceasta nu poate fi reprezentată numai de către medic, ci ea trebuie să fie alcătuită din medic și asistent. Medicul fără asistent e ca atunci când ți-ar lipsi ceva important și nu poți lucra în condiții civilizate dacă nu ai un asistent. Însă dacă există un asistent foarte bine pregătit în cabinet, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Îți este de un real folos, te poate ajuta în zeci de mii de feluri, inclusiv cu dirijarea pacienților, cu pregătirea lor înainte de consult. Asistentul medical știe că atunci când vine un bebeluș are prioritate, știe că atunci când vine o gravidă trebuie preluată imediat de către medic, știe că atunci când cineva este în sală cu temperatură mare și strănut, nu o să stea acolo, ci mai bine duce pacientul în spate, în sala de tratamente și mă cheamă să-l consult acolo, pentru că în felul acesta ceilalți pacienți sunt protejați. Noi avem circuit dublu: din sala de așteptare se poate intra direct la mine, dar tot de acolo se poate trece prin birou direct în spate la sala de tratamente. Acest lucru eu l-am gândit încă de când am conceput toată treaba de cabinet medical, că dacă pacientul are de făcut un tratament nu este obligatoriu să intre la mine”, dr. Gheorghe Lascu, medic de familie.

Asistentul medical trebuie să fie bine pregătit în mai multe domenii

Pentru ca actul medical să se desfășoare în cele mai bune condiții, asistentul trebuie să aibă cunoștințe în mai multe domenii, nu doar în cel medical: „Asistentul medical trebuie să fie o persoană foarte bine pregătită nu numai în această profesie, ci și în alte domenii. Astfel, în ziua de astăzi trebuie să știe neapărat să lucreze pe calculator, să cunoască cum se stabilesc relațiile cu pacienții, pentru că dacă are o bună relație cu pacienții, îi cunoaște pe fiecare în parte, atunci se creează o legătură bună între ei. Este însă necesar ca asistentul să ne ajute și în partea birocratică. E foarte adevărat, multă lume spune că asistentul ar trebui să facă doar muncă de asistent, însă pentru ca lucrurile să decurgă bine într-un cabinet medical, asistentul trebuie să preia și alte sarcini. Conceptul de cabinet de medicină de familie în momentul de față în țara noastră este bazat pe cei doi pioni: medic și asistent, deși conceptul ar trebui să se bazeze și pe praxis individual al asistentei. Există însă în momentul de față și asistente care sunt PFA și mi se pare normal să fie așa. Eu zic totuși că în România lucrurile în acest domeniu se vor mișca, dar depinde, de factorul politic, cât de repede și în ce direcție”, a conchis dr. Gheorghe Lascu.