Proiectul unei profesoare ar putea primi finanţare prin platforma Narada

Profesoara Tatiana Cauni de la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Baia Mare, laureat MERITO 2019, se numără printre cele 10 cadre didactice din ţară care, recent, au participat la un eveniment plin de originalitate – Naradon sau Maratonul Narada de Voluntariat pentru Educaţie. Prezenţa profesoarei din Baia Mare s-a datorat faptului că aceasta a aplicat, în cadrul platformei online Narada, cu un proiect ce are ca scop crearea unui spaţiu primitor pentru membrii trupei de teatru pe care o coordonează, „Masca”, în cadrul liceului în care predă, de 20 de ani, limba română.

Reporter: Recent, ai participat la Naradon. Spune-ne, te rog, ce a cuprins acest eveniment și cine au fost participanții.

prof. Tatiana CAUNI: Narada este o platformă online care îți pune la dispoziție toate instrumentele de care tu, Profesorul sau Învățătorul, ai nevoie pentru a sprijini un proiect în favoarea unei educații mai bune pentru elevii tăi. Obiectivul lor este să aducă împreună profesorii – leaderi și sponsorii capabili să ofere sprijin pentru cauza formării unei națiuni mai bune. Astfel, aceștia oferă mijloacele prin care profesorii cu iniţiativă să fie încurajaţi, iar elevii lor să aibă toate instrumentele şi mijloacele pentru o educaţie solidă. (https:// narada.ro/freshstart/creeaza/). Narada este instrumentul prin care profesorii motivați, cu spirit de inițiativă, primesc puterea de a le oferi elevilor din comunitatea lor toate elementele necesare unei educații valoroase. Evenimentul de sâmbătă, 1 februarie, s-a numit Naradon (Maratonul Narada de Voluntariat pentru Educație), unde au fost prezenți 10 profesori din țară ale căror proiecte au fost eligibile pentru finanțare. Aceștia au format echipe cu triada de voluntari și împreună, în acea zi, au făcut tot posibilul ca proiectele lor să prindă viață.

R.: Cărui fapt s-a datorat prezența ta la eveniment?

prof. T.C.: Narada este o platformă care funcționează meritocratic, dascălii reușind să materializeze inițiativele pe care le au în resurse concrete. Pentru că am auzit de această platformă am aplicat și eu cu proiectul „Teatrul – o formă de exprimare” și m-am bucurat mult când am aflat că este eligibil și că voi fi prezentă la evenimentul ce tocmai a avut loc pentru a-l susține. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant este faptul că de „cazul meu” s-au ocupat 3 voluntari: Simona, Roxana și Tiberiu, absolut geniali, pe care nu-i cunoșteam în persoană, dar cu care am construit împreună ceea ce avea să fie prezentat la Naradon. Întâlnirea cu ei a fost la fel de caldă ca și toate convorbirile telefonice din ultima lună, parcă ne știam de când lumea… cred că acest lucru se întâmplă atunci când oamenii cred în visuri comune și când copiii au prioritate înaintea tuturor ambițiilor și orgoliilor adulților. Pe lângă cei 3 voluntari, am cunoscut și echipa Narada, o mână de tineri inteligenți și cu suflet mare care vor să facă ceva pentru acei copii care nu au totul în comunitățile de unde provin, să le dea aripi să zboare și să creadă în ei. Andra și Alexandra au fost sufletul acestui Naradon.

R.: Aşadar, te numeri printre cei care au aplicat cu un proiect în cadrul competiţiei propuse de Narada. Care sunt ideile tale şi când se vor afla rezultatele?

prof. T.C.: Se știe că, de ceva ani buni, coordonez trupa de teatru „Masca” din liceul unde profesez. Astfel, consider că existența unei trupe de teatru dezvoltă toate abilitățile de secol 21: creativitate – educație cultural-artistică prin teatru; gândirea critică și rezolvarea de probleme – dezvoltarea spiritului responsabilității; lucrul în echipă și conexiune cu ceilalți – bazele unui mediu familiar, prietenos, unde comunicarea este promovată, unde pasiunile (muzică, dans, teatru) pot să se dezvolte, într-o epocă în care tentaţiile vicioase apar tot mai mult în rândul tinerilor. Inteligență emoțională – dezvoltarea sentimentelor, a emoțiilor, a empatiei pentru diferite situații problemă care pot apărea într-o trupă de teatru formată din copii; judecată morală și luarea deciziilor – piesele de teatru duc la exemplificări de așa Da/ așa Nu, dezvoltarea unor deprinderi de antreprenor. Pentru ca toate acestea să fie posibile, trupa de teatru are nevoie de un spațiu primitor: sală de clasă -pentru că nu există sală de festivități, de un laptop și boxe pentru a realiza partea de sonorizare a spectacolelor, un aparat foto pentru imortalizarea momentelor din spectacol și costume (recuzită) necesare spectacolelor. Sperăm, cât de curând, după ce proiectul va fi postat pe platforma https://narada.ro/ freshstart/creeaza/ să existe lider și sponsori care să creadă în noi și, astfel, să investească în nevoile noastre.