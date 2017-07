Un băimărean la 96 de ani

Aurel Breban trece azi în al 97-lea an de viaţă, însă nu-şi arată vîrsta. Munceşte mereu prin gospodăria de pe dealul Podgoria Viilor, este convins că munca l-a menţinut sănătos. „Eu nu arunc coasa din mână, mai lucrez în grădină, vreau să arate bine. Dar tinerilor de acum nu le prea place munca”, ne spune Aurel Breban. N-a avut o viaţă uşoară, a trecut prin război. „Am luat parte la cele mai grele şi sîngeroase lupte în Cehoslovacia. Am fost şi în lagăr, ne-au dat numai apă, paie şi bătaie… Eram soldaţi în termen şi am fost obligaţi să ne facem sîrguincios datoria”, îşi aminteşte sărbătoritul. Aurel Breban a muncit la societatea Phoenix şi în subteran, la minele Săsar şi Ilba. Are 2 fiice, 2 nepoţi şi 4 strănepoţi şi se consideră împlinit şi fericit. La mulţi ani!