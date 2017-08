„Războiul” graniţei dintre Moisei şi Borşa continuă

Situaţie delicată înregistrată la graniţa dintre Moisei şi Borşa. Instanţa de judecată a dat câştig de cauză Moiseiului, în procesul de stabilire a limitei administrativ-teritoriale cu Borşa. Primăria din Borşa însă a făcut recurs la sentinţă şi acum aşteaptă noul termen. Investiţiile în zona cu pricina sunt blocate, din cauza acestei probleme delicate.

Miza disputei o reprezintă peste 400 hectare de teren intravilan, pe care există un cartier de case. Oamenii de acolo sunt bulversaţi – unii plătesc taxe şi impozite la primăria din Borşa, că acolo figurează cu adresa, alţii la Moisei, după cum ne-a explicat primarul Moiseiului, Şteţcu Toader: „Noi de 4 ani de zile suntem în proces cu Borşa, cu limita teritorială. Până atunci eu nu am ştiut nimic legat de acest lucru. Am aflat când m-a chemat la OCPI ca să stabilim hotarul. Eu am întrebat: ce hotar să stabilim?! Că doar limita este stabilită de Valea Hotarului. Ei mi-au spus atunci că s-a modificat hotarul prin Legea 2 din ’68. Astfel că a început un proces cu expertize şi s-a dat verdictul în această vară, în favoarea Moiseiului, dar care nu este definitiv. Este vorba despre 400 şi ceva de hectare de teren intravilan, foarte bun, cu case frumoase. Cetăţenii din acea zonă plătesc taxe şi impozite la primăria de unde au eliberată autorizaţia de construcţie. O parte plătesc la noi, iar altă parte plătesc la Borşa. Acum noi vom face toate demersurile ca să plătească toate taxele şi impozitele la Moisei”.

Recursul va avea primul termen zilele viitoare

Următorul termen al judecării recursului este stabilit în perioada imediat următoare, mai spune primarul din Moisei. Deşi Şteţcu Toader are dileme în ceea ce priveşte data exactă a judecăţii, spune că va fi pregătit în orice situaţie: „Borşa a făcut recurs şi s-a stabilit data de judecată în 16 septembrie parcă. Dar tocmai acum s-a uitat juristul şi a văzut că data s-a schimbat în 16 august. Însă noi nu am primit citaţie, nimic. Nu am intrat nici în posesia unei copii a recursului făcut de ei, ca să îl studiem, să angajăm avocat, care să ne reprezinte în instanţă la recurs. Eu am rămas puţin surprins de treaba asta, cum e posibil. Probabil că citaţia va sosi în 15! Dar vom încerca să fim pregătiţi în orice situaţie. Merge viceprimarul să discute cu un avocat din Cluj. Sentinţa iniţială a fost în favoarea noastră, însă acum cei din Borşa au cerut o altă expertiză tehnică. Asta în condiţiile în care s-au mai pronunţat în favoarea noastră alţi doi experţi. Pentru noi e destul de clară treaba: şi PUG-ul e aprobat de ANCPI, până la Valea Hotarului, adică mejda veche. Avem Plan Urbanistic General nou acum, validat, aprobat, Borşa nu are. De asemenea, avem hârtie de la ANCPI, de acum câţiva ani, că Valea Hotarului este şi limita administrativ-teritorială dintre Moisei şi Borşa. Mai avem hărţi şi documente de prin anii 1500, depuse la dosar, dar şi declaraţii ale oamenilor. Şi cei doi experţi au stabilit la fel”.

Primar Borşa: Zona respectivă este fără administraţie

Ion Timiş, primarul din Borşa, spune că cei mai afectaţi de această problemă, ce trenează de ani buni, sunt cetăţenii care locuiesc în zona respectivă: „Noi am făcut recurs la decizia instanţei şi aşteptăm să vedem când vom avea termenele la Curtea de Apel Cluj. Cei mai afectaţi sunt însă locuitorii, pentru că zona respectivă este una fără administraţie. Momentan locuitorii de acolo care erau pe Borşa îşi plătesc la noi taxele şi impozitele, iar cei care erau pe Moisei îşi achită dările la Moisei. Eu am făcut lucrări în zonă până în ziua în care s-a dat sentinţa la instanţa de judecată din Baia Mare. Astfel, am întreţinut drumul, am schimbat coloana de apă şi am făcut iluminat public. De când s-a dat sentinţa, să mai facă şi Moiseiul, că noi, ca primărie, tot facem de câţiva ani! Limita administrativă, din 1968 încoace, a fost sus pe creasta dealurilor şi zonele respective erau în administrarea primăriei din Borşa. Totul a plecat de la o problemă politică, atunci când se anunţaseră că dacă se face reorganizarea teritorială, localităţile sub 10.000 de locuitori se desfiinţează. Moiseiul avea populaţia sub acest prag atunci. Cred că gândirea a fost că dacă pot lua un pic de la Borşa, puţin de la Vişeu şi de la Săcel, trec de 10.000 şi pot rămâne ca localitate. De la asta a plecat toată problema. Însă dacă eu eram judecător, dădeam toată zona la o singură primărie, oricare ar fi fost aceea, Borşa sau Moisei! Aşa noi avem o stradă administrată de două primării şi de fapt nu e administrată! Mai mult, eu am avut un proiect de asfaltare acolo şi a trebuit să renunţ la el din moment ce o mare parte din stradă nu era a primăriei Borşa”.

Vecini pe aceeaşi stradă au domicilii în localităţi diferite!

Cazul este cunoscut de Oficiul de Cadastru (OCPI) Maramureş, însă nici ei nu au ce să facă decât să aştepte decizia instanţei. Problemele însă sunt complicate: „Dosarul e la tribunal, prin care se judecă limita administrativă dintre Borşa şi Moisei. S-au făcut nişte expertize şi acum sunt în punctul final de deliberare. Nu ştiu exact în ce fază este instanţa cu procesul. Dar vorbim despre un teren situat la limita dintre Borşa şi Moisei, de intravilan, cuprins între două pâraie, despre care unii zic că e al lor, alţii că nu e aşa, ci invers. Eu am vorbit cu primarul din Borşa şi cu viceprimarul din Moisei, acum câteva săptămâni, şi spuneau că e terminată expertiza, dar aşteptau sentinţa. Cert este că în cartierul respectiv sunt autorizaţii de construcţie eliberate şi din Borşa, dar şi din Moisei, deci o mare încâlceală. Localnicii, doi vecini spre exemplu, au adrese diferite: unul pe Borşa şi celălalt pe Moisei şi plătesc taxe şi impozite după cum figurează cu domiciliul!”, a conchis Ovidiu Ştefan, directorul OCPI Maramureş. Oamenii din zonă se feresc să îşi mai exprime părerea, de tea­mă să nu-i supere pe niciunul dintre primari, însă şi ei aşteaptă ca instanţa să stabilească o dată pentru totdeauna de ce administraţie aparţin.