Au venit investitorii în Cavnic!

Edilul Cavnicului a anunţat că tocmai a semnat o serie de contracte pentru concesiunea unor terenuri către mai multe firme care vor investi milioane de euro în domeniul turismului, în următoarea perioadă: “În urmă cu puţin timp, am semnat mai multe contracte de concesiune cu diferiţi investitori, care în perioada următoare vor investi peste 5.000.000 euro în oraşul Cavnic. Deoarece în ultima perioadă am fost asaltaţi de foarte mulţi potenţiali investitori, am hotărât să scoatem alte suprafeţe de teren la licitaţie publică, în vederea construirii mai multor obiective turistice, în zona domeniului schia­bil. Toţi banii obţinuţi în urma procedurilor de atribuire a terenurilor vor fi folosiţi pentru susţinerea investiţiilor din localitate, pe principiul «un teren concesionat, un bloc reabilitat»”, a spus Vladimir Petruţ.