O sută de personalităţi maramureşene

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, în colaborare cu Centrul de Cercetare şi Documentare al Academiei Române din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, a organizat joi, 20 decembrie, Sărbătoarea de lansare pentru autorii studiilor şi pentru „familiile nobile” evocate în volumul intitulat „100 de ani de la Marea Unire: 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie”. Volumul- document “este o ofrandă adusă acestor personalităţi în Anul Centenarului Marii Uniri”, după cum a remarcat PS Iustin, episcopul Maramureşului şi Sătmarului. La eveniment, Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” a fost arhiplină, fiind prezente personalităţi din domenii diverse.

Cartea, catalogată ca fiind una “monumentală”, cuprinde 100 de personalităţi care “au făcut istorie” în cei 100 de ani, începând cu 1 decembrie 1918 şi până la 30 noiembrie 2018.

“E un gând ce a izvorât numai aici. Am avut de gând să o fac de unul singur, apoi al doilea gând a fost să o facem împreună cu colegii din Biblioteca Judeţeană. În 20 februarie, am schimbat paradigma şi am zis: cred că mult mai reuşită ar fi această carte dacă am antrena acei oameni din judeţ şi din afară care sunt mult mai potriviţi în a scrie în linii mari o exegetică, deşi nu toate studiile sunt în format exegetic, unele sunt foarte documentate şi încărcate cu patetism, altele sunt în altă formulă, nici nu ne-am dorit o formulă unitară. După trudă multă a celor care şi-au asumat aceste răspunderi, iată-ne aici cu 100 de personalităţi şi 76 de autori care s-au implicat în această lucrare. Aici e o carte despre valori, nu despre cei ce s-au crezut elite la vremea lor. Am încercat să fim juşti, cinstiţi şi chiar curajoşi. Şi am încercat să folosim şi talentul oamenilor”, a afirmat directorul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean.

Despre momentul lansării acestui volum, PS Iustin, episcopul ortodox al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a declarat că “este un moment încărcat de emoţie şi sacralitate pentru că a comemora şi a omagia 100 de personalităţi ale Maramureşului din toate domeniile de activitate este şi un exerciţiu de memorie, de istorie, este un memorial şi uitându-mă la imaginile iconice de pe copertă este un pantheon ceea ce aţi făcut. Este o ofrandă pe care o aducem acestor personalităţi în Anul Centenarului Marii Uniri. Este o lucrare de mare anvergură la care şi-au adus contribuţia atât de mulţi autori”.

Despre personalităţile evocate şi omagiate în carte, episcopul a mai precizat că sunt “lumini de Centenar”. “Marele istoric, Nicolae Iorga, inspirându-se din cuvintele Mântuitorului “ Voi sunteţi lumina lumii”spune că fiecare om este lumină, face lumină şi aduce lumina lui Dumnezeu în lume şi face lumină în jurul său în timpul vieţii. Nu luminăm toţi la fel, fiecare după capacitatea şi darul pe care Dumnezeu ni le-a dăruit”, a spus PS Iustin.

Ierarhul a mai conchis că într-o lume secularizată în care urâtul cuprinde “nu numai spaţiul public, ci şi întreaga fiinţă a noastră”, “ne putem salva doar prin credinţă şi cultură cum a spus Steinhardt în detenţie”. Evenimentul s-a încheiat cu premierea autorilor. “Graiul Maramureşului” a avut trei ziarişti premiaţi: Andrei Fărcaş, Alec Portase şi Gheorghe Pârja.