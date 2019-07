O mie de sentinţe funciare nepuse încă în aplicare!

Mai bine de 1.000 de sentinţe judecătoreşti, definitive şi irevocabile, aşteaptă să fie puse în executare de către comisiile locale de fond funciar din comunele, oraşele şi municipiile judeţului Maramureş. Asemenea cazuri sunt mai ales în Maramureşul istoric, unde primarii riscă să dea bani chiar din buzunarul propriu, dacă sentinţele nu vor fi puse în executare. Majoritatea cazurilor de acest fel se înregistrează la terenurile cu vegetaţie forestieră, respectiv la păduri.

Vasile Moldovan, prefectul judeţului şi totodată preşedintele Comisiei judeţene Maramureş de fond funciar, ne-a explicat: „Probleme serioase sunt la terenurile cu vegetaţie forestieră. Avem la Vişeu de Sus o pădure pe Valea Vaserului. Mulţi atentează la acea pădure, însă deocamdată nu putem vorbi despre un pericol. Există şi o decizie a Curţii Constituţionale în care avem lămuriri în ceea ce priveşte proprietatea publică a statului. Este o asociaţie composesorală acolo, care a cerut să i se retrocedeze 2.500 ha de pădure. Am discutat cu primarul şi am înţeles că 1.500 au fost puse la dispoziţie, urmează să eliberăm şi documentele necesare, respectiv titlul de proprietate. Mai există şi la Petrova câteva zeci de hotărâri judecătoreşti de pus în aplicare. La nivel de judeţ, sunt undeva la 1.200. La Petrova, sunt puneri în posesie, însă tot aşa, cu probleme de amplasament. Urmează ca la nivelul Comisiei judeţene să lămurim dispoziţiile deciziei Curţii Constituţionale din punct de vedere al constituirii pe vechiul amplasament. Dacă nu este posibil acest lucru, trebuie urmată procedura de trecere din domeniul public în domeniul privat al statului pentru terenul care constituie amplasamentul nou, însă aici avem o problemă de carte funciară, iar dovada proprietăţii se face cu extrasul de carte funciară. Am discutat acest subiect şi la Direcţia Silvică (DS) Maramureş, dar DS nu are dovada proprietăţii. Ei practic nu sunt proprietari de păduri, ci doar administratori. Şi Codul Silvic prevede lucrul acesta. Ei spun că fac dovada proprietăţii cu amenajamentele silvice, însă trebuie să avem o discuţie mai aplicată cu membrii Comisiei şi cu cei de la Oficiul de Cadastru Maramureş şi să găsim soluţii pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti. Multe dintre acestea sunt cu amplasament şi trebuie să le dăm odată drumul, să se procedeze la punerea în posesie. Din păcate, cei care sunt acuzaţi direct sunt: primarul, în calitate de preşedinte al comisiei locale, şi prefectul, în calitate de preşedinte al Comisiei judeţene. Or cei doi au drept de vot exact ca şi ceilalţi membri ai comisiei… De asemenea, în ceea ce priveşte terenurile cu vegetaţie forestieră, este obligatoriu concursul reprezentanţilor direcţiilor silvice membri în comisiile locale şi în comisia judeţeană”.

Procesul de retrocedare a terenurilor către foştii proprietari trebuia încheiat de mai bine de 15 ani, însă nici în prezent nu poate spune cineva cu exactitate când se va finaliza. Mii de dosare zac încă nerezolvate la comisiile locale, precum şi la Comisia judeţeană!