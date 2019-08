313 zboruri şi peste 12.500 de pasageri în şase luni

Aeroportul Internaţional Maramureş a avut în acest an, probabil, cele mai intense şase luni de zile din istoria sa. Astfel, pe primul semestru din 2019, pe aeroport s-au înregistrat peste 300 de zboruri, care au transportat circa 12.500 de pasageri. Însă aici intră în discuţie doar perioada din luna martie şi până în iunie. La început de an nu s-au efectuat zboruri.

O activitate cât mai bogată înseamnă şi bani încasaţi de la companiile aeriene, lucru imperios necesar pentru viitor. Asta cu atât mai mult cu cât, din 2023, Consiliul Judeţean Maramureş, sub tutela căruia funcţionează în prezent aeroportul, nu va mai subvenţiona defel activitatea aeroportuară. Dorin Buda, directorul aeroportului, a explicat: „Pe primul semestru al anului am avut 313 mişcări de aeronave care au decolat şi aterizat pe aeroportul nostru, care au transportat 12.767 pasageri. Însă, când spun semestru, nu putem lua în considerare toate cele şase luni, deoarece numai din luna martie am avut curse zilnice cu TAROM-ul. Deci dacă exista activitate din prima zi a anului, probabil că cifrele erau mult mai mari. Însă este foarte important pentru noi să avem o activitate cât mai intensă deoarece numai aşa vom începe să avem venituri proprii mai consistente, pentru a ne justifica şi noi activitatea. De asemenea, să ne putem suporta noi o parte din cheltuielile curente, cu bani încasaţi de la companiile aeriene, inclusiv de la acele zboruri charter. Mai mult, conform legislaţiei europene actuale, din anul 2023, Consiliul Judeţean nu va mai avea posibilitatea să ne acorde niciun ban cu titlu de subvenţie, nici pentru funcţionare, dar nici pentru echipamente. Noi la momentul acela trebuie să ajungem, având în vedere şi componenta cargo, să facem profit ca să ne putem acoperi cheltuielile. O sumă substanţială din venituri va proveni însă din transportul cargo, de mărfuri, deoarece din transportul de pasageri taxele sunt relativ mici, mai ales la companiile low-cost, care au tarife cât mai mici pentru pasageri. Însă noi avem noroc cu investiţia de la UAC, dar şi cu alte solicitări de transport cargo, de la alţi agenţi economici”.

Activitatea aeroportului din Tăuţii-Măgherăuş a fost stopată în totalitate la finalul anului 2015, când pista de aterizare – decolare a intrat în reabilitare. Zborurile au fost reluate abia în această primăvară, însă se înmulţesc pe lună ce trece.