Rochii de mireasă la modă în 2016

Specialiştii în modă propun pentru nunţile organizate în acest an nu doar ţinute elegante, ci şi nonconformiste. Lorand Coza, designer vestimentar, atrage atenţia asupra faptului că albul, nuanţele ivory şi dantela nu se mai află în prim plan, ideea de nuntă căpătînd noi valenţe. Astfel, în 2016, sînt la modă rochiile de mireasă nude, metalizate ori vintage, în vreme ce petrecerile ar trebui să fie organizate într-o manieră cît mai sofisticată, pe malul lacului, pe plajă, la piscină sau în grădini.

Smokingul alb înlocuieşte cu succes rochia de prinţesă

În 2016, rochiile de mireasă nude par a fi preferatele designerilor vestimentari. “Adio, nuanţe de alb. Acum există un nou trend avantajos pentru orice tip de piele. Tonurile calde de bej, crem, nude-roze prind o nouă viaţă cu ajutorul unor detalii super rafinate, aplicate pe noile rochii de mireasă. Acestea sînt decorate cu pene, broderii sau cristale”, punctează Lorand Coza, designerul băimărean. Tendinţele dedicate mireselor iau în acest an o turnură modernă, recomandat fiind pentru mirese şi… costumul alb. “Smokingul alb înlocuieşte cu succes rochia de prinţesă. Şi există destui designeri care au promovat acest look, Carolina Herrera, Theia şi Houghton fiind doar trei dintre aceştia”, adaugă designerul vestimentar. Un top scurt şi o fustă de bal. Şi într-o astfel de ţinută se poate afişa în 2016 o mireasă. “Designerii mai excentrici reinventează stilul ludic pentru miresele moderne. Astfel, rochia de bal este transformată. Acum, avem două piese pe care le putem folosi oricînd şi după nuntă: un top scurt jucăuş şi o fustă amplă”, subliniază Lorand Coza. Tot în acest an, la modă sînt şi rochiile de mireasă mini. “Designerii s-au inspirat din noile lungimi în trend (midi şi mini) care sînt preferate, în ultima vreme, de celebrităţi pentru apariţiile pe covorul roşu la evenimentele importante. Ne bucurăm că am scăpat de acest tabu în ceea ce priveşte vestimentaţia de gală. În 2016, totul devine posibil”, arată de­signerul vestimentar.

Rochii vintage cu trenă neagră şi pălărie western

Şi pentru că în acest an miresele pot jongla cu vestimentaţia pentru nuntă, o altă opţiune ar fi rochia… metalizată. “Alături de rochiile nude sau creaţiile în tonuri de bleu-pastel, apar şi accentele metalizate. Trendurile pentru 2016 păstrează însa cromatica pe tonuri strălucitoare de argintiu”, mai explică Lorand Coza. 2016 le propune mireselor şi elegantele rochii cu imprimeuri florale. “Trendul flower-power trebuie să fie la loc de cinste în ghidul miresei moderne. Dantela cu flori a fost înlocuită de mătasea imprimată cu buchete colorate de primăvară. Dacă aceasta este un pic prea fantezistă pentru unele gusturi, miresele pot alege şi rochii albe imaculate cu printuri florale pastel, ceva mai clasice”, completează designerul băimărean. Nu în ultimul rînd, în trend pentru acest an se află şi rochiile cu aer vintage. “Dacă în materie de texturi trendurile ultimilor ani nu au variat foarte mult, în ceea ce priveşte croiala, designerii se îndreaptă uşor către un minimalism preţios. Aceasta este combinaţia ideală pentru o piesă modernă cu aer vintage: partea de sus a rochiei trebuie realizată din dantelă preţioasă, iar partea de jos e indicat să fie relaxată pentru ca materialul să curgă firesc, pe lîngă corp. Trena neagră detaşabilă – prinsă cu o centură din catifea în talie – şi pălăria western pot adăuga o notă de umor unei ţinute de altfel destul de simple”, concluzionează Lorand Coza.